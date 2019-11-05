【華為風波】華為董事：就算沒有美國零件　仍可保持強勁增長

華為董事徐文偉稱，如果沒有美國的零件供應，華為仍然可以保持強勁增長。

美國與華為關係轉差，包括美方尋求逮捕並引渡華為副董事長孟晚舟（VCG）

路透社11月5日報道，中國電訊設備製造商華為董事、戰略研究院院長徐文偉4日表示，在缺乏美國供應的情況下，華為可以保持業務的穩健和增長，並且5G不依賴任何美國技術和零部件。

徐文偉透露稱，華為通過長期持續的研發投入保持其創新活力和競爭力。2018年華為研發投入超過150億美元，在歐盟發佈的2018工業研發投資排名中，華為排名全球第五。

徐文偉提到，早在1996年就明確要求預研費用必須佔研發費用的10%以上，現在要求提高到20%以上，也就意味着每年20億至30億美金，投入到前沿和基礎技術研究。公司在全球現有超過8萬研發人員，佔總人數45%左右。

徐文偉介紹，華為正在與歐洲運營商合作部署超高速、低延遲的5G網絡，通過5G等先進技術連結歐洲大陸，使能歐洲產業的數字化轉型。華為尊重和支持歐盟的數字主權戰略，努力在歐洲實施AI、智能計算體系、深度學習體系等面向歐洲開源開放，給歐洲的公司提供創新的平台和資源。

徐文偉表示，「如果美國能夠繼續向華為供應零件，我們當然歡迎」，「但是假如沒有，華為也可以保持業務的穩健和增長」。

彭博社近日報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Louis Ross）表示，「很快」就會向美國企業發放向中國華為公司出售零部件的許可證。

韓國《朝鮮日報》認為，美國政府仍在對華為不斷施加壓力，例如要求同華為有合作的台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）制定阻止技術出口的方案。羅斯這個「好消息」何時實現尚未得知，因此這極有可能是美國政府再一次拋出的「煙霧彈」。

《華爾街日報》認為，拋開技術層面，華為在中國的「愛國消費」保證了它的基本銷量，中國市場挽回海外市場的停滯，中國強大的內需是華為可以堅持下去的「秘密武器」。