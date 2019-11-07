腐化墮落長期養情婦　中國鹽業集團原董事長茆慶國涉嫌受賄被捕

中共反腐力度不減，官方周三（６日）披露了「中國鹽業集團有限公司原黨委書記、董事長茆慶國涉嫌受賄案」最新進展。 案件由安徽省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，安徽省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對茆慶國作出逮捕決定，並指定六安市人民檢察院審查起訴。該案目前仍在辦理中。

中國鹽業集團原董事長茆慶國涉嫌受賄被捕。（網上圖片）

據官方通報：經查，茆慶國身為黨員領導幹部和中央企業時任主要負責人，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；毫無紀律意識，違規取得、持有、使用高爾夫球卡，索要名酒，超標準使用辦公用房；權力觀扭曲，將權力作為干預職工錄用、項目合作、資源開發並從中收受財物的工具；「靠企吃企」，家風不正，默許、縱容其配偶及親屬利用其職務影響力謀取私利；群眾感情淡漠，侵害群眾利益，長期低價租佔用於解決職工住房困難的公有住房；腐化墮落，與他人長期保持不正當性關係；利用職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益並收受財物，數額特別巨大。

通報稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，決定給予茆慶國開除黨籍處分；取消其退休待遇；免去其中國鹽業協會職務；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，茆慶國是江蘇灌雲人，他從江蘇老家起步，步步高昇，做到了江蘇省鹽務局局長兼江蘇省鹽業公司董事長、總經理。2001年12月，他進京擔任中國鹽業總公司副總經理。兩年後，他更進一步，任中鹽公司總經理、黨委副書記。之後又擔任中鹽公司黨委書記、總經理、董事長，在這家百億級央企集大權於一身。

至2014年到齡退休，茆慶國卸任中鹽職務。之後，他還擔任了中國鹽業協會第七屆理事會黨支部書記、理事長。今年4月19日，已經退休5年之久的茆慶國接受審查調查。

中鹽公司的招待費被指居高不下，有人舉報茆慶國是「鹽倉碩鼠」。（網上圖片）

在中鹽公司總經理任上，茆慶國於2008年獲得第五屆「十大中華經濟英才」獎。據承辦方公布，茆慶國的獲獎理由是：「敢於挑戰，推動企業戰略轉型；敢於創新，力促資產合理擴張；大力推進碘鹽普及，為13億中國人消除碘缺乏病貢獻卓著。茆慶國是新時期科學發展、和諧建設的時代英才。」

但同時，茆慶國又是一個備受爭議的人物。鹽業歷來是中國國家專營、壟斷經營，但茆慶國治下的中鹽公司卻屢屢虧損，每年都向國家伸手要補貼。例如2012年前9個月，政府財政對於中鹽的補助金額高達4.58億元（人民幣．下同）。

與此同時，中鹽公司的招待費卻居高不下。據公開數據，中鹽集團2010年的業務招待費用為7,557萬元，2011年增加到8,703萬元，2012年前三季度為6,437萬元。

茆慶國退休多年，網上至今有不少舉報他的信，有篇網文直指其為「鹽倉碩鼠」，文中列舉了茆慶國的多條罪狀，諸如以權謀色、搞虛假業績、違規為民企擔保牟利等。網帖指出，有煤老闆請茆慶國一家老小到海南三亞過春節，花費80多萬元。還有個煤老闆對他人炫耀，「茆總」在自己家裏請他吃飯，每瓶18,000元的拉菲就喝了3瓶。

（綜合報道）