兩部委：嚴禁無計劃和超計劃生產稀土和鎢

11月8日，工業和信息化部官網公佈的通知顯示，工信部和自然資源部已經下達2019年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標。兩部委強調稀土、鎢是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產。

具體指標上，2019年度全國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別爲132000噸、127000噸。全國鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開採總量控制指標爲105000噸，其中主採指標78150噸，綜合利用指標26850噸。上述指標均含已下達的第一批指標。

兩部委強調，稀土開採、冶煉分離總量控制指標應集中配置給技術裝備先進、環保水平高的重點骨幹企業，進一步提高指標集中度。

兩部委要求，嚴格按指標組織生產，遵守環保、資源開發等有關法規；嚴禁開展稀土代加工（含委託加工）業務，不得采購加工非法稀土礦產品；稀土綜合利用企業不得加工稀土礦產品（含進口礦產品）；利用境外稀土資源需能提供完整進口手續。

目前，中國是全球稀土儲量最大、產量最大和出口量最大的國家，已形成完整的稀土工業體系。而今年中美貿易戰正式爆發後，中國每月輸美稀土量出現大幅波動。

（新京報）