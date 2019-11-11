習近平再發聲反對「文明衝突論」　希臘總統表態力挺

正在希臘進行訪問的中國國家主席習近平於當地時間11月11日在與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）會談中再次明確提到，中國反對文明衝突論。

據《人民日報》報道稱，針對中國和希臘的關係，習近平用四個「典範」形容，主要為互利共贏的典範，促進中歐合作的典範，文明互鑑的典範，維護多邊主義的典範。

習近平（右）同帕夫洛普洛斯會見記者。（AP）

在談到文明互鑑的典範時，習近平說，人類應秉持和追求高尚情操，不是奉行利己主義，一位追逐赤裸裸的利益。中國自古信奉「己所不欲，勿施於人」、「天下為公」、「和諧萬邦」的理念，絕不會搞國強必霸，也不認同你輸我贏的零和遊戲，因為中國人從來沒有這種文化基因，也沒有這種野心。中國反對文明衝突謬論。

對於習近平的說法，帕夫洛普洛斯表示，希臘堅決反對所謂「文明衝突論」，因為真正意義上的文明不會產生衝突，衝突也解決不了問題。一個國家用「文明衝突論」來制定國家政策將是十分荒謬和非常有害的。

他還替中國說道，無論是中國的歷史文化傳統，還是當今中國日益開放、進步、發展的事實，中國都有力地回擊了「文明衝突論」和「國強必霸論」。

希臘總統帕夫洛普洛斯和中國國家主席習近平於2019年11月11日在希臘雅典的總統府舉行會談。（路透社）

提到文明衝突論，值得注意的是，在今年5月14日，習近平當時在同希臘元首會晤就說，中華文明傳承至今從未中斷，從不具有排他性。

在5月15日的亞洲文明對話大會上，習近平在致辭中說，認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的。

習近平當時的言論被認為是回應美國國務院官員在4月底拋出的所謂「中美競爭是中西文明和意識形態的鬥爭」論調。這名官員還說，中國是美國面對的第一個非白人的大國競爭對手。

習近平在大會上還說，如果人類文明變得只有一個色調、一個模式了，那這個世界就太單調了，也太無趣了。世界應該秉持平等和尊重，摒棄傲慢和偏見，加深對自身文明和其他文明差異性的認知，推動不同文明交流對話、和諧共生。