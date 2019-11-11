習近平抵達希臘展開國事訪問

中國國家主席習近平11月10日乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘進行國事訪問。習近平形容，兩國關係保持高水平發展，期待共同規劃合作未來發展藍圖。

希臘總理米佐塔基斯日前於中國出席進博會。（美聯社）

習近平指出，希臘擁有悠久歷史和燦爛文化，為人類文明進步作出傑出貢獻。中希文化交相輝映，友好交往源遠流長。作為文明古國，中希雙方均支持文明交流對話，推動不同文明和諧共生。

習近平表示，近年來，中希關係保持高水平發展，兩國高層交往密切，政治互信不斷深化，以比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）項目為標誌的中希共建「一帶一路」合作成果豐碩，在重大國際和地區問題上保持密切溝通和協調，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。

習近平指出，當前，中希都處在各自發展的關鍵階段，深化雙邊關係、擴大務實合作，符合兩國和兩國人民根本利益。他表示期待同總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）、總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）等希臘領導人就新形勢下中希關係發展深入交換意見，共同規劃兩國合作未來發展藍圖，一道推動中希全面戰略夥伴關係開啟新的篇章。