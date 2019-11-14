【11.14】台大：歡迎在港台生和其他國籍學生　以專案訪問就讀

香港反修例引發的示威活動蔓延至大學校園，尤其在香港中文大學，警方與學生連日發生激烈衝突，以致不少在香港讀書的台灣學生，都選擇暫時返回台灣。 台灣大學今日（14日）中午宣布，歡迎在港台生和其他國籍學生以專案訪問形式到該校就讀。

台灣大學表示，為因應香港目前緊急情勢，已聯絡該校交換生請其儘速回台，並由該校與姊妹校協商本學期就學及成績等相關事宜。而香港各大學台生與其他國籍學生，該校歡迎以專案訪問生方式來該校就讀，台大國際處已主動與香港各大學聯繫，亦歡迎學生主動向國際處洽詢。

另外，台大表示已同意美國加州大學、英國南安普敦大學及法國高等政治學院姊妹校請求，接納其下學期原安排去香港之交換生改來該校就讀。該校亦樂於協助其他姊妹校相關需求。

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多家大學接收香港返台學生

早前報道，台灣多間大學都表示歡迎台生返台後先到學校課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，甚至提供相關學雜費與住宿費全免。例如新竹的清華大學正清點學生宿舍可提供的空床，台灣大學校長管中閔亦表明校方正在討論可行做法

此外，教育部長潘文忠指出，教育部已聯繫各間大學，視學生需求進行學習銜接安排，採隨班附讀、選修學分等等，或是下學期轉回台灣的大學就讀。