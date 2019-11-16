瑞典筆會向桂敏海頒獎　中國大使指將採取對策：我們走著瞧

當地時間11月15日，瑞典筆會在斯德哥爾摩舉行頒獎儀式，主辦方向目前仍被關押在中國的銅鑼灣書店股東桂敏海授予圖霍夫斯基獎，表彰其為言論自由發聲。瑞典文化大臣也出席了當天的頒獎儀式。 中國政府對此表示對此強烈不滿和堅決反對。中國駐瑞典大使表示，此舉給兩國關係帶來嚴重負面影響，中方一定會採取對策。

瑞典筆會1985年設立圖霍夫斯基獎，每年向受迫害與威脅、或是對人權有貢獻的作家或出版人員予以獎勵，獎金是15萬瑞典克朗（約合12萬港元），以紀念第一次世界大戰時，從德國逃到瑞典的反戰記者與作家圖霍夫斯基（Kurt Tucholsky）。

瑞典文化大臣林德出席了儀式。（美聯社）

據中國駐瑞典大使館網站11月16日消息，中國駐瑞典大使館表示，正如我們嚴正指出的，桂敏海是在中國和瑞典都犯下嚴重罪行的罪犯。給這樣一個罪犯頒獎是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，是在煽動犯罪，庇護罪犯。這也是對中國司法主權的粗暴干涉。正如中國諺語所說，善有善報，惡有惡報。瑞方的嚴重錯誤無疑給中瑞兩國正常友好交往與合作造成了嚴重困難。任何國家、組織和個人都不要指望14億中國人民會吞下損害中國國家利益和尊嚴的苦果。

此外，中國駐瑞典大使桂從友也在12日瑞典電台（Sveriges Radio)）就此事接受采訪，根據中國駐瑞典大使館11月14日發佈的採訪記錄，桂從友稱，桂敏海的書中充滿了謊言，完全缺乏事實依據，這就是我們為什麼叫他「謊言編造者」的原因；而瑞典筆會宣傳的所謂「言論自由」，不僅損害了他人的感情和利益，而且不允許他人表達不同意見，這實際上是「謊言的自由」。

桂民海本人仍在中國，未出席儀式。（美聯社）

桂從友大使表示，中國堅決反對瑞典筆會將獎項授予一個罪犯和撒謊者，這與提倡「謊言自由」沒有區別；中國更加反對任何瑞典政府官員出席頒獎典禮，這將給中瑞兩國的友好合作和正常交往帶來嚴重的負面影響，中方一定會採取對策。

桂從友大使說，「我們敦促瑞典筆會立即取消對桂敏海的授獎，並要求瑞典政府官員不再出席頒獎儀式。如果他們無視中方的強烈反對而一意孤行，我們將不得不採取措施。某些瑞典人不要指望在傷害了中國人民的感情與利益之後還能夠安心（feel at ease）」。

當被問及中方將會採取何種措施時，桂從友大使表示：「你會看到的。我們要求瑞典筆會對中國和14億中國人民表示基本的尊重，並在為時已晚之前停止錯誤舉動。讓我們走著瞧（wait and see）。」

中國駐瑞典大使桂從友。（網絡圖片）

擁有瑞典國籍的銅鑼灣書店股東桂民海，2015年在泰國失蹤，翌年央視播出他認罪片段，指他涉及多年前的交通肇事案件，並稱他的本名為「桂敏海」。及後，桂民海交通肇事的罪名，在2017年10月刑滿出獄，但被限制不得離開寧波市。此後，當局指他涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪，他至今仍然遭關押。

（環球網）