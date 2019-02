與桂民海女兒會面中國商人身份揭秘　曾在香港辦「皇家音樂學院」

銅鑼灣書店股東桂民海一直在內地被拘留,其女兒Angela Gui早前稱,瑞典駐華大使林戴安(Anna Lindstedt),引薦她見中國商人劉瑞宸(Kevin Liu),稱可協助桂民海獲釋。Angela將此事曝光,發現林戴安並未獲瑞典政府授權,目前林戴安已遭撤換,回國接受內部調查。 擔當「密使」的劉瑞宸是江蘇商人,在當地開設「迷你硅谷集團」等多間公司,《香港01》進一步發現他和瑞典的淵源,原來該集團在香港有多間同名及關聯公司,其中一間為「皇家香港音樂學院」,聲稱預計今年招生,學生更可獲得瑞典皇家音樂學院(KHM)碩士學位。而KMH回覆《香港01》稱,雙方確實曾簽署合早作備忘錄。 該集團位於北角的辦公室無人應門,記者去信查詢,未獲回覆。

2019年1月,迷你硅谷CEO John Meewella在twitter發布,被撤職的瑞典駐華大使林戴安(左)、中國商人劉瑞宸(右)、中國駐瑞典大使桂從友(中)的合照。John Meewella現已刪除帳號。(John Meewella twitter)

瑞典傳媒報道,與銅鑼灣書店瑞典籍老闆桂民海女兒Angela Gui會面的中國商人,名為「Kevin Liu」,中文名為「劉瑞宸」。網上流傳多張劉瑞宸與瑞典駐華大使林戴安(Anna Lindstedt)、中國駐瑞典大使桂松友的合照。

迷你硅谷的關聯公司中瑞共生,在香港設有多間公司,辦公室在北角華懋交易廣場二期,無人應門。(香港01記者攝)

中間人為南京公司董事長 涉獵北歐生意

劉瑞宸是蘇州南京公司「迷你硅谷集團」的董事長,公司業務包括北歐醫療科技,他亦是南京大學的校董。「迷你硅谷」由江蘇國資委旗下揚子集團參與投資,其網站顯示,劉瑞宸在瑞典和北歐多國均有投資,並常上載他與瑞典駐華使節的合照。

不過根據內地工商查冊,以董事長身份自居的劉瑞宸,並無擔任上述公司的董事和股東,只在公司官網有董事長等銜頭,至於同系公司,包括「南京中瑞共生健康產業發展有限公司」等,均由迷你硅谷的其他高層登記工商註冊。

至於根據香港公司註冊處資料,劉瑞宸的生意夥伴劉汶軒(Liu Wenxuan),持有香港身份證,擔任20間香港公司的董事,包括「中瑞共生產業投資控股集團(香港)有限公司」、「迷你矽谷創新集團有限公司」等,最特別的要數一家名為「香港皇家音樂學院有限公司」的機構。

附設香港皇家音樂學院 與瑞典合作無落實

根據南京「迷你硅谷集團」集團網站,「香港皇家音樂學院有限公司」是其附屬公司,2017年於上海瑞典駐滬大使官邸,與瑞典皇家音樂學院簽署合作備忘錄,並計劃在2019年9月在香港招收爵士樂碩士課程學生,成績合格的畢業生,可獲頒瑞典皇家音樂學院的碩士學位。

《香港01》記者聯絡瑞典皇家音樂學院(Kungl. Musikhögskolan,簡稱KHM),發言人確認,當年曾與「香港皇家音樂學院」簽署合作備忘錄,希望拓展國際合作機會,「但由於種種原因,並無任何事情落實」(due to various circumstances nothing has become reality yet)。

瑞典籍的銅鑼灣書店股東桂民海,2015年失蹤後,在內地被拘押至今。(資料圖片)

北角辦公室無人應門

「中瑞共生產業投資控股集團(香港)有限公司」、「迷你矽谷創新集團有限公司」、「香港皇家音樂學院有限公司」等公司的註冊地址,位於北角華懋交易廣場二期,現場有「中瑞共生」及多間關聯公司的標誌,但並無列出皇家音樂學院。記者多次按鈴均無人應門,大門的玻璃用白紙封住,無法看到辦公室內部情況。

門縫堆積有其他信件及廣告傳單,記者留下書面問題,但至截稿前未獲回覆。同層的其他公司職員稱,鮮有看到「中瑞共生」的職員出入。

銅鑼灣書店股東桂民海的女兒Angela Gui,公開瑞典駐華大使林戴安引薦中間商人給她,要求她保持沉默。(資料圖片)

安排桂民海女兒見中間人 瑞典大使遭調查

擁有瑞典國籍的銅鑼灣書店股東桂民海,2015年在泰國失蹤,翌年央視播出他認罪片段,指他涉及多年前的交通肇事案件,並稱他的本名為「桂敏海」。桂民海交通肇事的罪名,已在2017年10月刑滿出獄,但他在2018年1月前往北京途中再次被捕,當局指他涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪,一個月後在公安部安排下,接受《南華早報》等多間香港和內地傳媒專訪,在鏡頭前認錯。

桂民海的女兒Angela,2月13日在社交網站發文表示,瑞典駐華大使林戴安1月聯絡她,並安排她1月24日左右飛往瑞典斯德哥爾摩,與兩名中國商人見面,其中一人為劉瑞宸,聲稱可以協助桂民海獲釋。中間人警告Angela要沉默,Angela事後曾向瑞典外交部查詢,但當局稱對這次會面不知情,也不知道林戴安當時在瑞典。

事件曝光後,林戴安被瑞典當局安排回國接受內部調查,瑞典派出臨時大使到北京。