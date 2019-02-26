與桂民海女兒會面中國商人身份揭秘　曾在香港辦「皇家音樂學院」

銅鑼灣書店股東桂民海一直在內地被拘留，其女兒Angela Gui早前稱，瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt），引薦她見中國商人劉瑞宸（Kevin Liu），稱可協助桂民海獲釋。Angela將此事曝光，發現林戴安並未獲瑞典政府授權，目前林戴安已遭撤換，回國接受內部調查。 擔當「密使」的劉瑞宸是江蘇商人，在當地開設「迷你硅谷集團」等多間公司，《香港01》進一步發現他和瑞典的淵源，原來該集團在香港有多間同名及關聯公司，其中一間為「皇家香港音樂學院」，聲稱預計今年招生，學生更可獲得瑞典皇家音樂學院（KHM）碩士學位。而KMH回覆《香港01》稱，雙方確實曾簽署合早作備忘錄。 該集團位於北角的辦公室無人應門，記者去信查詢，未獲回覆。

2019年1月，迷你硅谷CEO John Meewella在twitter發布，被撤職的瑞典駐華大使林戴安（左）、中國商人劉瑞宸（右）、中國駐瑞典大使桂從友（中）的合照。John Meewella現已刪除帳號。（John Meewella twitter）

瑞典傳媒報道，與銅鑼灣書店瑞典籍老闆桂民海女兒Angela Gui會面的中國商人，名為「Kevin Liu」，中文名為「劉瑞宸」。網上流傳多張劉瑞宸與瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）、中國駐瑞典大使桂松友的合照。

迷你硅谷的關聯公司中瑞共生，在香港設有多間公司，辦公室在北角華懋交易廣場二期，無人應門。（香港01記者攝）

中間人為南京公司董事長 涉獵北歐生意

劉瑞宸是蘇州南京公司「迷你硅谷集團」的董事長，公司業務包括北歐醫療科技，他亦是南京大學的校董。「迷你硅谷」由江蘇國資委旗下揚子集團參與投資，其網站顯示，劉瑞宸在瑞典和北歐多國均有投資，並常上載他與瑞典駐華使節的合照。

不過根據內地工商查冊，以董事長身份自居的劉瑞宸，並無擔任上述公司的董事和股東，只在公司官網有董事長等銜頭，至於同系公司，包括「南京中瑞共生健康產業發展有限公司」等，均由迷你硅谷的其他高層登記工商註冊。

至於根據香港公司註冊處資料，劉瑞宸的生意夥伴劉汶軒（Liu Wenxuan），持有香港身份證，擔任20間香港公司的董事，包括「中瑞共生產業投資控股集團（香港）有限公司」、「迷你矽谷創新集團有限公司」等，最特別的要數一家名為「香港皇家音樂學院有限公司」的機構。

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附設香港皇家音樂學院 與瑞典合作無落實

根據南京「迷你硅谷集團」集團網站，「香港皇家音樂學院有限公司」是其附屬公司，2017年於上海瑞典駐滬大使官邸，與瑞典皇家音樂學院簽署合作備忘錄，並計劃在2019年9月在香港招收爵士樂碩士課程學生，成績合格的畢業生，可獲頒瑞典皇家音樂學院的碩士學位。

《香港01》記者聯絡瑞典皇家音樂學院（Kungl. Musikhögskolan，簡稱KHM），發言人確認，當年曾與「香港皇家音樂學院」簽署合作備忘錄，希望拓展國際合作機會，「但由於種種原因，並無任何事情落實」（due to various circumstances nothing has become reality yet）。

瑞典籍的銅鑼灣書店股東桂民海，2015年失蹤後，在內地被拘押至今。（資料圖片）

北角辦公室無人應門

「中瑞共生產業投資控股集團（香港）有限公司」、「迷你矽谷創新集團有限公司」、「香港皇家音樂學院有限公司」等公司的註冊地址，位於北角華懋交易廣場二期，現場有「中瑞共生」及多間關聯公司的標誌，但並無列出皇家音樂學院。記者多次按鈴均無人應門，大門的玻璃用白紙封住，無法看到辦公室內部情況。

門縫堆積有其他信件及廣告傳單，記者留下書面問題，但至截稿前未獲回覆。同層的其他公司職員稱，鮮有看到「中瑞共生」的職員出入。

銅鑼灣書店股東桂民海的女兒Angela Gui，公開瑞典駐華大使林戴安引薦中間商人給她，要求她保持沉默。（資料圖片）

安排桂民海女兒見中間人 瑞典大使遭調查

擁有瑞典國籍的銅鑼灣書店股東桂民海，2015年在泰國失蹤，翌年央視播出他認罪片段，指他涉及多年前的交通肇事案件，並稱他的本名為「桂敏海」。桂民海交通肇事的罪名，已在2017年10月刑滿出獄，但他在2018年1月前往北京途中再次被捕，當局指他涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪，一個月後在公安部安排下，接受《南華早報》等多間香港和內地傳媒專訪，在鏡頭前認錯。

桂民海的女兒Angela，2月13日在社交網站發文表示，瑞典駐華大使林戴安1月聯絡她，並安排她1月24日左右飛往瑞典斯德哥爾摩，與兩名中國商人見面，其中一人為劉瑞宸，聲稱可以協助桂民海獲釋。中間人警告Angela要沉默，Angela事後曾向瑞典外交部查詢，但當局稱對這次會面不知情，也不知道林戴安當時在瑞典。

事件曝光後，林戴安被瑞典當局安排回國接受內部調查，瑞典派出臨時大使到北京。