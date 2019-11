桂民海獄中寫詩偷運給女兒　瑞典書商明年5月出版

據路透社報道,瑞典書商Kaunitz-Olsson將會為在內地被扣查的銅鑼灣書店店主桂民海出版詩集《我用手指在牆上畫了一扇門》(I draw a door on the wall with my finger),當中詩作是其在2015年至2017年第一次入獄時完成,並偷運到其女兒手裏。