桂民海獄中寫詩偷運給女兒　瑞典書商明年5月出版

據路透社報道，瑞典書商Kaunitz-Olsson將會為在內地被扣查的銅鑼灣書店店主桂民海出版詩集《我用手指在牆上畫了一扇門》（I draw a door on the wall with my finger），當中詩作是其在2015年至2017年第一次入獄時完成，並偷運到其女兒手裏。

桂民海女兒Angela Gui。（資料圖片）

報道引述書商負責人Martin Kaunitz表示，桂民海的女兒Angela Gui接觸他，詢問是否有興趣出版桂民海的詩作，書商剛好對此很有興趣。及後，這些被偷運出來的詩就透過其女兒交到書商手中。

據報道，新書會在桂民海明年5月的56歲生日時出版。書商指，這些詩作是讓外界更好地理解中國當局的方式，並讓公眾繼續關注桂民海，因為外界的關注「顯然是對這些人的保護」。

央視播出桂民海認錯畫面。（資料圖片）

擁有瑞典國籍的銅鑼灣書店股東桂民海，2015年在泰國失蹤，翌年央視播出他認罪片段，指他涉及多年前的交通肇事案件，並稱他的本名為「桂敏海」。及後，桂民海交通肇事的罪名，在2017年10月刑滿出獄，但被限制不得離開寧波市。

2018年1月20日，瑞典外交官秘密驅車將桂民海帶離寧波，從上海轉乘高鐵赴北京，途中被警方帶走。當局指他涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪，一個月後，桂民海在公安部安排下，接受《南華早報》等多間香港和內地傳媒專訪，在鏡頭前認錯。他至今仍然遭關押。

（綜合報道）