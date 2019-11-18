【鼠疫】黑龍江駐京辦賓館傳鼠疫　工作人員：患者檢查結果陰性

北京市政府上周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者患上「肺鼠疫」，正在北京市內相關醫療機構接受治療，消息引發關注。時至上周六（16日），內蒙古再確診一宗「腺鼠疫」病例。 再有網傳文件顯示，黑龍江省人民政府駐京辦事處（黑龍江駐京辦）下屬的「黑龍江賓館」內，有旅客疑似患有鼠疫。工作人員回應傳媒時表示，文件中提及的人員經檢查均已排除患有鼠疫，目前已解除隔離。

有網傳文件顯示，黑龍江省人民政府駐京辦事處（黑龍江駐京辦）下屬的「黑龍江賓館」內，有旅客疑似患有鼠疫。（微博）

網傳文件顯示，11月14日，北京市西城區疾病防控中心2名醫護人員穿著防護服，來到黑龍江省駐京辦所屬的北京黑龍江賓館，告知入住其賓館8樓兩個房間的客人中，有1人檢測呈傳染病陽性（疑似鼠疫），被隔離在醫院；其餘4人為密切接觸者，有1人被隔離在醫院。

文件稱，按照疾控中心要求，另外3人被隔離在北京黑龍江賓館客房內。同時，與上述疑似鼠疫患者及被隔離人員有密切接觸的2名賓館前台接待員，也被隔離在賓館客房。

傳黑龍江賓館出現鼠疫患者。（新京報）

已解除隔離觀察

針對事件，黑龍江駐京辦工作人員今日（18日）向傳媒表示，網傳文件屬實，但文件中提及的7名人員均已排除患有鼠疫。該工作人員指，發現疑似鼠疫患者後，辦事處當即採取相應措施，將其中1名與疑似鼠疫患者的密切接觸者送往醫院檢查並隔離，剩餘3名密切接觸者隔離在黑龍江賓館的客房內。

工作人員又說，疑似鼠疫患者後經過檢查，其結果為陰性，排除患有鼠疫，並解除了所有人員的隔離觀察。目前，黑龍江賓館運營秩序正常。

（新京報）