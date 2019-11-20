【鼠疫】內蒙古第三例鼠疫疫源地已封路　附近城鎮進行消毒

北京市政府上周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者經專家確診，患上肺鼠疫。內蒙古上周六（16日）再確診一宗「腺鼠疫」病例，但未發現本病例與前兩宗病例之間有流行病學關聯。 內蒙古上周六發現的最新病例是錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場一名55歲的鍋爐工。錫林郭勒盟已採取多種防控措施，包括鑲黃旗對來往民眾開展體溫檢測，並封鎖了前往疫源地的道路。

該患者為鑲黃旗鈮鉭礦施工企業五礦二十三冶建集團有限公司河南籍鍋爐工劉某某。圖為該公司的設施。（《界面新聞》）

據鑲黃旗官方消息，該患者為鑲黃旗鈮鉭礦施工企業五礦二十三冶建集團有限公司河南籍鍋爐工劉某某，動手剝食野兔之後，感覺身體不適。據通報，目前患者已在烏蘭察布市化德縣醫院隔離救治，相關防控措施已落實。密切接觸者28名，已就地隔離醫學觀察，目前無發燒等異常表現。

如今進出鑲黃旗的公交車乘客都要檢測體溫，登記身份信息和目的地。現場可見警車和醫療救助車停在路邊。（《界面新聞》）

內媒報道指，如今進出鑲黃旗的公交車乘客都要檢測體溫，登記身份信息和目的地，發現發燒等情況就會被採取隔離等防控措施。儘管疫源地蒙金礦業加不斯鈮鉭礦地處30公里外，但是巴音塔拉鎮位於這座礦場的必經之路上，據當地居民透露，有關部門已經於幾天前在鎮上進行消毒、焚燒動物屍體。

有內媒記者試圖前往鼠疫患者劉某某所工作的鈮鉭礦現場，但被一輛當地車輛擋住去路，車內兩名工作人員自稱來自防疫站，「這裏就是疫源地了，前面已經被隔離了，不能進去了」。

鼠疫主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。（視覺中國）

據鑲黃旗官方消息，目前，已出動專業滅鼠人員300餘人次，對以鈮鉭礦鍋爐房為中心的2.7萬畝草場進行了滅鼠滅蚤。

（《界面新聞》）