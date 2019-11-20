世界醫學院校名錄回應8所中醫學校除名：不針對中醫

中國8所中醫學校早前從世界醫學院校名錄（WDMS）被除名。 世界醫學院校名錄11月20日回應稱，8所學校因為沒有臨床專業課程而被除名，並指出該決定不是對中國傳統中醫質量和重要性的評價。

日前，彙集全球醫學院校名單的世界醫學院校名錄刪除中國8 所中醫藥大學，包括北京中醫藥大學、貴陽中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、上海中醫藥大學、山西中醫藥大學、天津中醫藥大學、雲南中醫藥大學。

據《新京報》報道，對此，WDMS回應說，世界衛生組織於1953年至2000年發佈的舊世界醫學院名錄中遺留了中國、韓國等系統中傳統醫學學校的名單。當前名錄將「醫學院」定義為可以提供完整的教學計劃，使學生能夠獲得執業醫師證，並可持證以臨床醫生或內科醫生身份行醫。

「世界醫學院名錄主要是作為核查世界各地醫學院校情況的信息來源，收錄一個在東道國以外無法受到普遍認可的醫學資質是毫無價值的。正因為如此，2019年11月1日，有8所中醫學校被從世界醫學院校名錄中刪除，因為它們沒有提供通常可被允許在中國境外進行臨床執業的醫學資質的課程。」WDMS指出。

WDMS同時強調，這一決定不是對中國傳統中醫質量和重要性的評價；我們的目標是，在對醫學院的普遍理解和全球公認定義的基礎上，提供有關醫學院的明確定義和最新信息。此信息對全世界的醫學生和醫學監管機構都很重要。

據悉，除了上述8所中醫藥大學外，目前收錄在世界醫學大學名錄的中國中醫藥院校仍有20所，包括成都中醫藥大學、廣州中醫藥大學等等。