中國8所中醫藥大學遭世界醫學院校名錄除名　影響畢業生國外執業

近日，北京中醫藥大學等8所中醫藥大學被世界醫學院校名錄（WDMS）除名引發關注。據瞭解，目前中國國內相關院校、部門正在密切溝通，開展工作。

據悉，受到影響的8所中醫藥大學為北京中醫藥大學、貴陽中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、上海中醫藥大學、山西中醫藥大學、天津中醫藥大學、雲南中醫藥大學。

《北京日報》報道稱，儘管不在目錄內，但不會影響北京中醫藥大學等8所院校在國內外中醫界的地位，目前對包括8所院校在內的中醫專業學生在國內外本行業就業也不會造成影響。

北京中醫藥大學自稱是一所以中醫藥學為主幹學科的全國重點大學，直屬中國教育部管理。（北京中醫藥大學官網）

世界醫學院名錄運營機構的官網顯示：世界醫學院名錄的任務是列出世界上所有的醫學院，並提供關於每一所醫學院的準確、最新和全面的信息，以幫助未來的學生和醫療監管機構對醫學院及其畢業生做出明智的決定。

北京媒體報道稱，這份名錄其實並不「準確」，也不「最新」。不少院校名單已經十分不準確，有的學校甚至已經不存在。比如在名單內有一所「北京針灸骨傷學院」，但事實上，該學校早在2000年7月就合併入了北京中醫藥大學。

對於不少學生可能擔心自己今後的中醫學習、就業會不會受到影響，報道稱，該機構的行為並不影響中醫藥在國內的發展，無論是教育還是未來的就業都不會受到影響。即使是在國外，比如學生考美國的針灸執業醫師，也不會受到影響。微弱的影響只存在於中醫藥專業的學生在國外考西醫的醫師執照這一個小群體中。

目前收錄在世界醫學大學名錄的國內中醫藥院校仍有20所，包括成都中醫藥大學、廣州中醫藥大學等等。

究其被除名或被保留的原因，業界人士猜測大概是八所除名院校都是純中醫、中藥的大學，其招生中業中基本上都是中醫、中西醫結合專業，沒有現代醫學類的專業。而保留的中醫藥院校則招生專業約大多數都屬於現代醫學專業，中醫專業並不佔重要組成部分。比如浙江中醫藥大學，只招生一箇中醫學專業，其他的都是臨床醫學、口腔醫學、兒科學等現代醫學專業，其實其名字叫中醫藥大學已經嚴重的名不符實了。

同時，有消息人士直接向WDMS進行問詢，獲知被除名的原因是WDMS認為獲得中醫醫學學位的畢業生不能直接進入臨床工作，而提供這一依據的部門正是教育部下屬的臨床醫學專業認證委員會。

雖然在中國國內就業、深造的話影響並不大，但尋求海外執業、求學深造將造成嚴重影響。相關院校畢業生在留學畢業後回國將不會得到認可，無法開展醫療行為。同樣，這8所學校畢業生也無法使用畢業證去西方國家考取行醫執照或進行留學深造，相當於關閉了學校國際化辦學的「大門」。