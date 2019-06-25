政府推出中醫藥發展基金　最快今年第四季批出首筆款項

中醫藥發展基金今日（25日）正式推出，食物及衞生局局長陳肇始指出，政府於去年《施政報告》宣布設立五億元專項基金以進一步推動和促進中醫藥發展，基金包括不同資助項目，惠及整個中醫及中藥業界，希望促進行業的整體發展。她期望透過中醫藥發展基金，協助培訓中醫藥人才，鼓勵中醫藥研究，同時加深市民對中醫藥的認識，並為中醫藥「走出去」創造優良條件。

基金為中醫界和中藥界提供五億元財政資助，以推動中醫藥發展，提升業界整體水平，包括培養人才、促進中醫藥科研，支援本地中藥商提升生產質素和水平及按法例註冊中成藥，並加強市民對中醫藥的認識。

基金為中醫界和中藥界提供五億元財政資助。（李澤彤攝）

基金設有兩項計劃，分別為「行業支援計劃」及「企業支援計劃」:

「行業支援計劃」預計今年第四季可以批出首批資助款項。（資料圖片）

「行業支援計劃」為非牟利機構、專業團體、商會／學會和研究機構等提供資助，支持開辦中醫藥發展的培訓和課程、進行應用或政策調研及舉辦各類推廣中醫藥的活動等。「行業支援計劃」部分項目於今日開始接受申請，首批申請截止日期為今年8月9日，預計最快今年第四季可以批出首批資助款項。

「企業支援計劃」為中醫師提升專業能力。（李澤彤攝）

「企業支援計劃」則為個別中醫師和診所、中醫藥從業員及中藥廠商等提供配對資助，協助提升其專業能力、生產和管理質素等。

有關中醫藥發展基金的詳情，可瀏覽基金網頁 www.cmdevfund.hk。