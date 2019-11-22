【大灣區】廣州共有產權住房開始申購　港澳青年滿足條件可申請

《央視新聞》報道，廣州首批「共有產權房」周二（19日）起對外供應，將提供給廣州自貿片區重點發展領域緊缺型人才及港澳青年，是廣州首次在保障房領域面向港澳人士開放申請。 提交申購申請的時間為11月19日至12月19日。

據了解，「共有產權房」獲政府提供政策支持，由開發建設單位按照有關標準建造，向符合條件人群提供，銷售均價低於同地段、同品質商品住房價格水平，並限定使用和處置權利，實行政府與購房人按份共有產權的政策性住房。目前，內地已有包括上海、北京、廣州、珠海、南京等城市在探索共有產權住房。

廣州共有產權住房試點項目「首築花園」。（網上圖片）

而廣州這批共有產權房位於南沙區的明珠灣首築花園小區，一共347套，首批擬推出其中的251套，均為精裝修交房，戶型以三房兩廳為主，單戶面積為101至142平方米（約1,087呎至1,528呎）。

另據內媒《羊城晚報》報道，在售價方面，共有產權人才房試點項目含裝修銷售市場評估單價為19,850元（人民幣．下同）/平方米。綜合房屋的樓層、朝向、面積、景觀等因素設定「一房一價」，具體價格將在銷售現場公布。目前申購有九折優惠。

《申購公告》還明確提出，購房人產權份額按照擬實際出資額(含抵押貸款本金部分)佔所購買共有產權住房評估價格的比例確定，原則上購房人產權份額應超過50%，但不得高於80%。該出資比例在簽訂購房合同後不得變更。

《羊城晚報》記者經計算後稱，若在首築花園購買一套101平方米共有產權房，打九折後總價需要178萬元以上。購買50%產權的話，則需要付89萬元。若以首付三成貸款買樓，按照基準利率計算，首付為26.7萬元，每月房貸和房租需共付4,280元。

據悉，這批共有產權人才住房只面向南沙區域內重點發展領域緊缺型人才和港澳青年開放申購。對於港澳青年，則要求滿足以下條件：

港澳青年申請人應滿足35周歲以下，具有經教育部認證的大學學士及以上學位，能提供在區域內有效的工作、學習和居留證明； 未享受過南沙新區高端領軍人才安家補貼、購房優惠和人才公寓等相關政策，或者雖已享受相關政策，但願意退出的； 申請人及共同申請家庭成員在本區無自有產權住房。

共有產權住房的購房人自核准產權登記之日起未滿5年的，不允許轉讓房屋產權份額。（央視新聞）

報道稱，首批共有產權房採取搖號（抽籤）選房的方式，即在規定時間內完成申請，通過資格審核後搖號決定選房順序，隨後按號碼分批選房。目前首批共有產權房已完成裝修，符合馬上入住的條件，廣州市住建局有關負責人表示，預計最快今年年底將有第一批人才入住。

而根據相關規定，首築花園共有產權人才住房只能用於自住，不得擅自出售、贈與、出租、出借或超過份額擔保。購房人自核准產權登記之日起未滿5年的，不允許轉讓房屋產權份額。

購房人自核准產權登記之日起滿5年而未滿8年的，可通過內循環方式流轉房屋產權份額，也可按市場價格購買政府產權份額。新購房人獲得房屋產權性質仍為「共有產權住房」。購房人自核准產權登記之日起滿8年的，可通過外循環方式流轉房屋產權份額。新購房人取得商品住房產權。

除廣州以外，佛山也計劃近期布置各區採取將閒置直管公房、人才公寓等轉為共有產權住房的方式籌集房源約300套，並於明年推出社會進行申購和配售。其中在佛山工作和生活的港澳居民也納入共有產權住房的供應範圍。

（綜合報道）