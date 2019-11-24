【錄取比例60:1】國家公務員考試開考　逾140萬人爭2.4萬職位

內地2020年度國家公務員考試（國考）的筆試今日（24日）開考。本次國考共計劃招錄2.4萬人，涉及中央和國家機關86個單位、23個直屬機構，共計143.7萬人通過報名資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為60:1 。

本次國考共計劃招錄2.4萬人，共計143.7萬人通過報名資格審查。（視覺中國）

今日上午9時，2020年度國考公共科目筆試在全國各省會城市、自治區首府、直轄市和個別較大城市開考。上午將進行「行政職業能力測驗」科目考試，下午進行「申論」科目考試。

從計劃招錄的總人數來看，相比於上年度1.45萬餘人的招錄計劃，有了較大幅增加，但競爭依舊較人。華圖教育公考輔導專家李曼卿分析，「今年國考，招錄人數比去年增加了近萬人，看似國考大幅度擴招，但不少報考者認為報考門檻相比以往更高，成功考錄依然不容易。」

李曼卿指，今年眾多崗位的招錄條件在不同方面都變得更為嚴格，例如，對基層工作經驗年限的審核更嚴，更多崗位也突出了專業技能的工作經驗要求。

太原某國考考點，大量考生進入考場。（視覺中國）

報名人數連續12年破百萬

內媒指，今年報名期間，截至報名結束前一日的數據顯示，多個職位過審人數與招錄人數之比都超過「千裏挑一」，例如，「中央檔案館國家檔案局中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下」、「中央檔案館國家檔案局中國第二歷史檔案館安保處一級主任科員及以下」、「國家市場監督管理總局計量司綜合處一級主任科員及以下」等職位。

從歷史來看，自2009年度國考報名人數首次突破100萬，一直到本次國考招錄，國考報名人數已連續12年達到百萬以上。

（中國新聞網）