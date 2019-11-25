【區議會選舉】蔡子強：民主派因反修例運動致勝　區選變相公投

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強出席港台節目《千禧年代》時，提到今次選舉是「變相公投」，很多支持反修例運動、沒地區工作經驗的素人，仍可當選。他指出，民主派暫時已贏得300多席，較上屆的122席升近3倍。 他認為，取得更多資源無疑對反修例運動帶來更大支援，惟他強調外界的期望亦增加，若當選區議員表現未如理想，或引起更大反彈。另外，他提到現時社運「沒大台」的特點，如何於區議會組織是一大難題。至於建制派，他指單單是民建聯議席便由原本約120席，大減至20席，形容「資源缺口極大」，其社區「樁腳」全面清除。

今屆區議會選舉投票人數破記錄。（盧翊銘攝）

料建制派與特首的未來合作更難

對於建制派今屆選情，蔡形容比2003年「輸得更慘」，單是民建聯議席便由原本約120席，大減至20席，形容「資源缺口極大」，亦如同將其社區「樁腳」全面清除。

蔡子強指出，政府過往不相信有關反映政府信任度低的民調，但這次區議會選舉的結果清晰，強調現時「個波係政府到」。他又指，這次在選舉中落敗的建制派議員，下一步將要面對生存問題，到底政黨有否足夠資源繼續養他們。蔡子強認為，這次選舉成為建制派與政府之間的矛盾，亦對特首林鄭月娥的怨氣更大，建制派與特首的未來合作更難，關係出現裂痕。



雖然民主派於區議會選舉大勝，但蔡子強對香港未來民主進程則感到悲觀。他指，自國家主席習近平上台後，全國實行收緊政策，評估重啟政改的難度亦增加。

不少聽眾期望政府有所回應，蔡形容是次選舉投票率達七成，近三百萬人參與，政府「醜婦終須見家翁」，回應這個具代表性的結果。

對於區議會為香港帶來的實際影響，他解釋區議會是諮詢組織，部分政府地區政策需得到區議會支援。他認為，民主派大勝未必對政府有「致命性影響」，惟無疑民主派大勝會對政府於會地區層面增加阻力。



他又解釋，特首選舉委員會中的民選區議員數目有望大增，惟其強調民主派較為散亂，往往欠統一指標，如在2017年特首選舉中，亦不是全數人支持其中一候選人曾俊華。