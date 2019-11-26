涉違規轉移境內外匯　京東旗下「網銀在線」被罰2943萬元

國家外匯管理局北京外匯管理部今天（26日）公示一份行政處罰決定書，指京東旗下的網銀在線（北京）科技有限公司因違反規定將境內外匯轉移境外，依據《中華人民共和國外匯管理條例》第39條規定，被處罰款2943.26萬元（人民幣，下同）。

根據《中華人民共和國外匯管理條例》第39條規定，有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

網銀在線是京東集團全資子公司，提供電子支付解決方案。（資料圖片）

企業資料平台「天眼查」數據顯示，網銀在線成立於2003年6月，註冊資本為10億人民幣。網銀在線官網顯示，該公司為京東集團全資子公司，自2003年成立，是國內領先的電子支付解決方案提供商，為各行業提供綜合電子支付服務，現有員工1200餘人。

官網還提及，網銀在線在中國支付清算協會中任常務理事機構、任中國服務貿易協會商業保理專業委員會副主任機構、獲中國證券監督委員會批覆基金銷售支付結算機構。公司於2011年5月3日首批榮獲央行《支付業務許可證》， 2014年獲得國家外管局頒發的「跨境支付牌照」。業務覆蓋酒店、機票、留學匯款以及貨物進出口貿易的結售匯與購付匯，為企業提供全方位的互聯網金融支付解決方案。

此外，官網還提到，網銀在線與包括5大國有銀行、銀聯在內的國內主要金融機構有長期戰略合作關係，支持互聯網、POS、手機等多種線上線下的終端支付形式，形成京東支付、跨境支付、代付、銷售點終端機（POS）支付等產品。

（北京青年報）