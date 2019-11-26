【多圖】中國強化南沙軍事部署　美濟島疑現流線型浮空器

美國兩艘軍艦20日、21日以自由航行為由進入南海島礁，其中一艘經過改造、安裝反艦導彈的瀕海戰鬥艦進入美濟礁12海浬領海，中國艦機則予以警告驅離，再度讓南海成為輿論焦點。 而來自以色列的最新衛星照顯示，中國已在南沙部署有流線型浮空器，具體用途不明。

近期，以色列ISI衛星公司公布一張中國南沙群島美濟礁的衛星照，其中首次出現一種流線型浮空器。根據公開資料，流線型浮空器可載科學探測儀器，在數千米高空進行垂直剖面和駐空觀測，獲取大氣物理與大氣化學等多種參數，是一種世界先進水平的高空科考設備。

除民用設施外，中國近來也強化在南沙群島人工島礁的軍事部署，因而遭西方輿論熱炒「軍事化南海」。在美海軍軍艦闖島礁外，中越南海的油氣資源之爭仍在持續中。據公開資料，在「海洋地質8號」科考船駛離萬安灘後，中國派出「海洋地質9號」接替開赴萬安灘附近海域。

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科考船的目的是在靠近越南附近的深海中調查油氣等資源。中國海洋石油集團有限公司14日的最新數據顯示，中國在南海東部油田開發已有36年，截至目前累計產油氣達3億噸油當量。

中國社科院2014年一份研究報告指，地質普查數據顯示，中國主張管轄的南海範圍內的石油地質資源約在230億噸至300億噸之間，天然氣地質資源量約為16萬億立方米，佔中國油氣總資源量1/3。而僅在曾母盆地、沙巴盆地、萬安盆地，石油總儲量就接近200億噸。此次中越對峙區域就集中在萬安盆地。

南海油氣資源豐富，周邊國家也賺得盆滿缽滿。其中越南開採的石油成為其出口創匯最多的產品，在其GDP中所佔的比重超30%。

馬來西亞則是東南亞第三大產油國，其在南沙所獲石油產量遠高於越南、菲律賓、文萊。海外有數據顯示，截至2011年，南海周邊國家在南海累計鑽探井1511口，開發井1871口，發現油氣田308個。截至2010年末，周邊國家在南沙海域年總計採油量約為6500萬噸。

（綜合報道）