發改委主任何立峰：優化中國政府職責體系

中共十九屆四中全會後，中國各界也都紛紛發聲表示對執行相關文件的推進。中國發改委主任何立峰11月27日在官媒《人民日報》發文稱，優化政府職責體系是堅持和完善中國特色社會主義行政體制的必然要求，將在今後的工作中不斷優化完善中國政府職責體系。

2019年3月6日，何立峰就「大力推動經濟高質量發展」答記者問。（路透社）

何立峰稱，經過不斷探索創新，中國政府職責體系日益健全，既合理吸收了現代西方國家政府治理的一些有效做法，又具有鮮明的中國特色，符合中國國情和經濟社會發展實際。

他在文章中指出，十九屆四中全會審議通過的《關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，深刻把握國內外形勢變化以及黨和國家事業發展需要，對優化政府職責體系作出重大決策部署，為當前和今後一個時期合理配置政府職能、更好發揮政府作用指明瞭方向、提供了行動指南。

今年64歲的何立峰現任中國國家發展和改革委員會主任。這一機構在中國有「小國務院」之稱，作為政府調控市場的手，始終在中國的經濟體制中扮演着重要角色。

何立峰指出，十八大以來，以習近平為核心的黨中央堅持全面深化改革，圍繞正確處理政府和市場關係，着力調整優化政府職能，在一些重要領域和關鍵環節取得重大進展，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了有力保障。

他表示，優化政府職責體系任務重大、涉及面廣，必須切實把思想和行動統一到習近平新時代中國特色社會主義思想上來。