【專訪】解讀習近平對港表態　梁美芬：17萬公務員不要事不關己

反修例暴力衝突越演越烈，國家主席習近平罕有在10日內兩度就香港局勢表態，但社會未見緩和。習近平最新（11月14日）講話中，連用三個「堅定支持」表達對特區政府的認同；不過，本身是基本法委員會委員的經民聯立法會議員梁美芬認為，「他在『支持』你（特區政府）的同時，其實都係話緊你，連邊啲人無做嘢都講埋出嚟」，故特首林鄭月娥必須積極統合17萬公務員的力量止暴制亂，不能只依靠三萬警力，更不能讓個別部門獨善其身。

習近平11月4日在上海出席進博會期間，特別會見林鄭月娥，表明中央充分肯定特區政府；事隔10日，他在巴西出席金磚國家領導人會晤時，再次就香港局勢強硬表態，提出「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」；不過，香港社會似乎不以為然，暴力衝突持續升溫。梁美芬接受《香港01》專訪時坦言，中央表達含蓄婉轉，而當下大學衝突不斷，港人既難以明白也沒有心思去理解習近平講話的深意。她又指出，對港表態的工作一向交由外交部或港澳辦處理，惟作為中央核心的習近平罕有親自發言，可見香港問題的嚴重性。

「就算開1000條熱線，讓大家罵罵政府都好」

習近平在講話中提到，堅定支持特首帶領港府依法施政，堅定支持警方嚴正執法，堅定支持司法機構懲治犯罪份子；對於這句香港人耳熟能詳的官話，梁美芬讀出了其他意味——「說給整個政府聽，17萬公務員不要事不關己，不要以為自己不是警隊就什麼都不用做。」

她認為，各司各局的止暴制亂工作並不足夠，個別部門更好像事不關己，完全暴露公務員系統缺乏政治鍛鍊、毫無政治手段的問題，根本未能齊心協力共度難關。以連儂牆斬人案為例，倘若路政署及食環署能及早處理，「沒有這些東西刺激人」，就不致發生激烈爭執；至於教育局，也未有採取最有效的手段，例如註銷教師牌照，以要求教師謹守教育專業，勿放縱學生互相仇恨。

「我不相信管不了，只是不為之。」梁美芬分析，習近平的話也是說給林鄭月娥聽的，「你唔止依靠三萬警力，你仲有17萬公務員，每個人都可以做些事情……就算開1000條熱線，24小時讓市民罵罵政府都好，我們建制派也很想罵，大家需要紓氣渠道。」

梁美芬表示，習近平罕有親自發言，可見香港問題的嚴重性。（資料圖片／黃舒慧攝）

「支持你，但都係話緊你」

「他（習近平）在『支持』你（特區政府）的同時，其實都係話緊你，連邊啲人無做嘢都講埋出嚟。」梁美芬說。除了行政部門不作為，中央可能也不滿意檢控工作效率太低。截止11月18日，警方總共拘部了4491人，檢控率預計不足兩成。梁美芬形容，「執法程序行得好慢，超乎正常地慢」，目前亦缺乏具代表性的判案令社會明白定罪標準和代價，否則在是非不分的社會氣氛下，犯法者難免會「take the luck」，守法者也會感到不公道。

她早就建議開設24小時特別法庭，加速審議修例風波案件，她亦反對在未審未判的情況下特赦任何人。她又強調，支持司法機構懲治犯罪份子並非單純要懲罰示威者，反而是讓整個社會透過司法程序來達成共識，訂出一個原則來讓各方心服口服。

有評論認為，在警民關係空前破裂的情況下，習近平一如以往中央官員重申對警方的支持，難免令港人失望或反感。對此，梁美芬反問：「他們是否不想見到中央支持警方執法？是否不希望警方執法？（解散警隊）沒有人執法的話，會很恐怖，那麼誰來執法？他們（示威者）來執法的話，不就是無法無天嗎？」她坦言，年輕人有些不現實的妄想，成年人都有責任喚醒他們，而包括建制派在內的所有持份者都需要檢討，例如當初低估民情、誤判形勢。

梁美芬認為，中央可能不滿意檢控工作效率太低。（資料圖片）

「一國兩制要懂得變通」

梁美芬認為反修例風暴由累積已久的深層次矛盾引起，當中包括年輕人對未來失去希望，擔憂2047年後是否仍保留「一國兩制」方針。儘管習近平對港講話態度強硬，但梁美芬相信，中央仍然決心維護「一國兩制」，香港人也需要重新認識「一國兩制」的深遠內涵——「變通」。

「當年為何會提出？就是窮則變、變則通，中國窮，香港有錢，想用這樣的方式讓大家都接受。不過，有些事情是當時沒有想過會發生的，這就需要變通、要轉軚。你的路九曲十三彎，轉軚可以避免跌入山崖，就不是壞事。」梁美芬說，政府、泛民、建制都要懂得變通，要及時修正自己在某些時間的某種判斷；而當下最需要的「變通」，就是政府馬上成立騷亂委員會，徹查動亂前因後果，甚至可就示威者的刑責提出建議。另外，她亦冀各黨派能有政治智慧，通過她提出引用《立法會（權力及特權）條例》成立專責委員會調查修例風暴的動議。