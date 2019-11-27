【高以翔逝世】3年前成名劇中預告死亡？　網民：巧合得可怕

今日（27日）凌晨，台灣藝人高以翔在寧波錄影浙江衛視真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟曾停頓3分鐘，經過搶救後證實猝死，終年35歲。消息傳出後震驚娛樂圈，不少粉絲都難以接受，而《追我吧》節目組亦宣布暫停拍攝。 高以翔早年在溫哥華求學，擁有加拿大籍身份，近年將演藝重心轉移到中國大陸。他3年前出演戲劇《遇見王瀝川》主角王瀝川，﻿在大陸收穫人氣，但如今有網民發現，劇中他一句台詞「死在中國」一語成讖，直呼「巧合得可怕」。

現場工作人員即時為高以翔進行急救。(微博圖片)

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身高193米的高以翔早期因出席時尚派對、電視節目受到關注，與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天4人被封為「時尚F4」，一出道立刻擄獲萬千少女心。從2006年客串《愛情魔髮師》，同年就躍升男配角出演《天堂來的孩子》，隔年則是接下《我要變成硬柿子》、《鬥牛，要不要》等劇，苦熬4年終於在《我的排隊情人》中飾演男主角。

高以翔近年在大陸發展，出演《勝女的代價》、《華麗一族》和《武神趙子龍》等劇集，正在熱播的新劇《彩虹的重力》本周也即將迎來完結篇。

2016年的大陸劇集《遇見王瀝川》將高以翔推上事業高峰，他飾演愛上女大生的殘疾建築師王瀝川，深情溫柔的角色圈粉無數。網民發現，劇中的王瀝川替自己提前買了墓地，並且寫好墓誌銘：「這裏睡着王瀝川，生在瑞士、學在美國，愛上了一位中國姑娘，所以，死在中國」。如今高以翔猝逝讓網民直呼「這巧合有點可怕」。

生前願望與家人吃飯

高以翔日前接受傳媒專訪時，被問到今年末的安排與願望，他當時表示，因拍戲已很長一段時間沒見到家人，「希望可以休息一下下，然後見一見家人，跟他們吃飯」。訪問中還透露正在準備新作品，如今卻令人不勝唏噓。

另外，也有網民發現，同樣身為「時尚F4」之一的藍鈞天，前一天才在IG上傳與高以翔、前F4成員吳建豪等人碰面相聚的照片。藍鈞天更感性地寫下照片說明「久久一聚」，明星造型師羅文則留言「禮拜五婚禮大家再聚一次」，獲藍鈞天回應「👏👏👏」。詎料與高以翔就此竟成天人永隔。

（綜合報道）