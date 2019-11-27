蓬佩奧指中國侵犯新疆人權　外交部：陳詞濫調充滿偏見與謊言

美國國務卿蓬佩奧日前表示，有文件顯示中國嚴重侵犯新疆維吾爾及其他少數族裔的人權，並要求中國政府立即釋放被扣押的維吾爾少數族裔異見人士。 在北京，中國外交部發言人耿爽今天（27日）在例行記者會指出，美方有關人士的陳詞濫調、充滿政治偏見與謊言，再次暴露其在反恐和去極端化問題上的雙重標準，也讓人看清其借涉疆問題干涉中國內政的險惡用心。

外媒指中國在新疆侵犯人權。圖為新疆再教育營內活動。（資料圖片）

耿爽表示，新疆不存在民族、宗教、人權問題，新疆地方政府採取的是反恐和去極端化措施。1990年至2016年底，新疆發生了數千宗暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。自從新疆依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪、重視開展源頭治理以來，當地已經連續3年沒有發生暴恐事件，社會穩定，民族團結，百姓安居樂業。

他質問，如果按照「某些人」的邏輯，難道新疆人民就應該反對這樣的積極舉措，寧肯生活在極端思想和暴恐行為的陰影當中嗎？

耿爽續指，中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由，新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有1座清真寺。這些資訊都可以在中國政府自2015年以來發布的7本涉疆白皮書中找到。「很顯然，美國的個別人缺的不是了解信息的手段、方法，而是承認事實的良知和勇氣。」

他又指，中方始終歡迎「秉持客觀公正原則的外國人士」到新疆去走一走、看一看，去年底以來，已有上千名外國使節、國際組織的官員、媒體人士到新疆參訪。「他們親眼看到新疆預防性反恐和去極端化措施取得的顯著成效。」

他最後強調，新疆事務純屬中國內政，不容外國、外部的反華勢力指手畫腳。中國會繼續辦好自己的事情，貫徹落實好治疆政策，繼續把新疆發展好、建設好；新疆持續保持繁榮穩定、民族團結、社會和諧就是對那些詆毀抹黑的言論的最有力的回擊。

（澎湃新聞）