【間諜疑雲】官媒發布王立強出庭受審影片　曾認罪稱法律意識淡薄

澳洲傳媒早前報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強，上月叛逃到澳洲尋求政治庇護，王立強稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。 上海市公安局靜安分局23日晚發布情況通報，稱王立強是涉嫌詐騙罪的在逃人員。而中國外交部發言人耿爽25日（周一）則回應稱，澳洲個別媒體和人士極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇。 11月27日，環球網布了據稱是王立強3年前在中國因詐騙被庭審的影片。

環球網稱，其27日從福建南平市光澤縣人民法院獲得一份2016年王立強因詐騙罪在該法院接受審判的庭審影片。

環球網稱，王立強出生於福建省南平市光澤縣，在2016年還是一名大學在讀學生。環球網指，因涉嫌犯詐騙罪，他於2016年3月4日被刑事拘留，同年3月10日被取保候審，2016年10月14日，被控詐騙罪的王立強在光澤縣人民法院接受審判。

環球網指，公訴機關指控稱，2015年6月，王立強先後騙取受害人高某某人民幣38000元人民幣，之後，因高某某催款，王立強返還高某某人民幣35000元。案發後，王立強主動到公安機關投案，如實供述了自己的罪行。

據稱，在開庭審理過程中，王立強對於公訴機關的指控沒有異議。法庭辯論環節結束後，王立強在最後陳述時表示：「本人法律意識淡薄，所以造成今天這種結果，希望貴法院從輕處罰」。最終，法院判處王立強犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，並處罰金人民幣一萬元。對於判決，王立強表示沒有意見。

環球網稱，王立強2019年初再次涉嫌詐騙，且涉案金額十分巨大。根據上海公安機關最新公布的消息，2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某460餘萬元人民幣。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。