【鼠疫】內蒙古再確診有腺鼠疫本月第四宗　患者曾到過疫源地

據內蒙衛健委官網周三（27）深夜發布消息，確認再多一人確診鼠疫。患者是烏蘭察布市四子王旗江岸蘇木江岸嘎查的一名牧民，其在四子王旗人民醫院就診期間，經專家會診後確診為腺鼠疫病例。

據此前報道，北京市政府本月12日證實，2名來自內蒙錫林郭勒盟蘇尼特左旗的患者經專家確診，患上肺鼠疫；4日後，同樣來自錫林郭勒盟的1人再確診患上腺鼠疫。加上昨日的新增病例，內地本月已確診4例鼠疫病例。

內蒙古烏蘭察布已有重重防疫檢查，此地與北京距離300多公里。（網上圖片）

內蒙古衛健委消息指，第4名患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動過，目前已在當地醫院隔離救治，病情平穩，相關防控措施已落實，對4名密切接觸者已按要求進行隔離醫學觀察，目前無發熱等異常。

四王子旗與錫林郭勒盟相距533公里，四子王旗當地已對患者住所及其周邊牧戶居住場所進行全面消殺，並在患者住所周圍開展了滅鼠滅蚤和宣傳教育等工作。

另外，此前內媒《財新網》曾披露，內蒙古鼠疫防控應急領導小組在21日印發了《內蒙古自治區嚴防鼠疫疫情擴散建立進京出蒙「防火牆」工作方案》，建立三道防線，疫情預警、醫療機構排查和出境交通檢查，阻止疫情蔓延。

【話你知．鼠疫】

鼠疫主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。根據發病部位和病理變化的不同，可將鼠疫分為腺鼠疫、肺鼠疫、敗血型鼠疫等，其他類型鼠疫如皮膚鼠疫、腸鼠疫、眼鼠疫等型比較少見。

（綜合報道）