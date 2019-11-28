【鼠疫】北京啟動全市統一滅鼠行動　2名肺鼠疫病人仍病情危重

內地本月已確診4宗鼠疫病例，全部病人來自內蒙古，其中有2人是到北京就診後確診肺鼠疫，目前病情仍危重，醫療專家組正全力救治。 另據內媒報道，北京已於21日起啟動全市統一滅鼠行動，將持續至本月底；同時將開展冬季滅鼠行動，並會在全市集中清除各類媒介生物的孳生地。

內地本月接連確診傳鼠疫個案之際，北京已於日前全面啟動全市統一滅鼠行動。（示意圖／網上圖片）

報道稱，北京滅鼠行動的重點區域包括市政地下管線、公共綠地、居民社區、中小餐飲店、賓館酒店、農貿市場，以及近兩年曾出現流行性出血熱的地方。

滅鼠手法包括封閉建築物與外界相通的所有孔洞；在通往室內外的下水道、通風管道、線路等道口加設防鼠網；室內門窗的縫隙小於0.6厘米，倉庫、儲藏室、糧庫、電梯房門的下段要包鐵皮，高度不低於30厘米；保證建築物牆壁無孔隙、洞穴等。

北京政府建議民眾使用鼠夾、鼠籠、粘鼠板等時，應選擇適當位置，避免傷及兒童，還可投放毒餌滅鼠。滅鼠期間，市民亦需斷絕鼠的食物來源，提高滅鼠效果，至於放鼠藥則要遠離水源以免污染及遭人誤食。

內蒙古烏蘭察布已有重重防疫檢查，此地與北京距離300多公里。（網上圖片）

據此前報道，本月12日，北京市確診來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的2例肺鼠疫病例。4日後，內蒙古烏蘭察布市化德縣於16日確診的1名腺鼠疫病例。至本周三（27日），烏蘭察布市四子王旗再確診的1名腺鼠疫病例。

內媒《財新網》早前曾披露，內蒙古鼠疫防控應急領導小組在21日印發了《內蒙古自治區嚴防鼠疫疫情擴散建立進京出蒙「防火牆」工作方案》，建立三道防線，疫情預警、醫療機構排查和出境交通檢查，阻止疫情蔓延。

（綜合報道）