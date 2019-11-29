【王立強間諜疑雲】駐澳使館發「十連問」稱澳媒抹黑中國

「中國特工王立強叛逃澳洲」事件持續延燒，11月28日，中國駐澳洲大使館發言人連發十問，指部分澳洲媒體在此案和之前涉華報道中出現的抹黑、撒謊行為。

在11月23日，澳洲新聞九台（9 News）、《時代報》和《悉尼先驅晨報》同日播發了「潛伏香港的中國特工王立強叛逃澳洲」的新聞，引起軒然大波。不過，隨後上海公安機關發布消息稱，此人實際上是一名在逃的詐騙嫌疑人。

此後，中國官方媒體《環球時報》又發布了一條王立強在2016年因詐騙罪在福建南平市光澤縣人民法院接受審判的庭審的影片。

中國駐澳洲大使館發言人28日對「某些澳媒」提出十個問題，指其誤導民眾，抹黑中國，並質疑這些媒體鼓吹「麥卡錫主義」，是想把澳洲帶回到當前澳廣大民眾唾棄的「白澳政策」時代。

中國駐澳洲大使館十問如下：

一、為何某些澳洲媒體非把一個有案底的中國在逃詐騙犯描繪為間諜，誤導澳洲民眾，破壞中澳互信？

二、九台60分鐘記者麥肯錫和他夥同詐騙犯自導自演的假故事在中國人眼裏早已成為跳樑小醜和笑柄。抹黑中國是否成了他賺取眼球的飯碗？他炮製的鬧劇是在挑戰還是在污辱澳洲民眾的智慧？

三、毫無邏輯和事實根據地拼湊荒誕故事，混淆視聽，中傷造謠，在這些澳媒記者心中，有職業素養的概念嗎？還有沒有職業道德？

四、一些媒體為何總是無中生有，編造「中國干涉」的離奇故事，妖魔化中國，蠱惑澳民眾？歇斯底里，輪番編造「中國干涉」的謊言，能夠代表澳媒自詡的社會責任和新聞自由嗎？

五、為何你們不報道澳洲關押在馬努斯島難民的悲慘人權，不報道聯合國人權高專來澳講到的非法監禁土著人等侵犯人權問題，為何只喜歡做別國的教師爺？

六、為何你們不報道在聯合國大會上54國共同發聲支持中國新疆的反恐和去極端化努力，偏偏執着炒作所謂涉疆人權問題？

七、為何你們不斷散佈炒作所謂中國「對澳滲透」，卻始終拿不出事實和證據，是庸人自擾？是能力不足？還是出於不可告人的目的？

八、把中澳之間正常的經貿、教育、科技、文化交流政治化，在全社會製造「中國影響、滲透」的恐慌，是想割裂中澳友好人文交流和經貿往來，鼓吹草木皆兵的「麥卡錫主義」？還是想把澳洲帶回到當前澳廣大民眾唾棄的「白澳政策」時代？

九、一些澳媒只要遇到涉及中國的零星消息，就採訪那麼幾個所謂的戰略分析家，他們無視中澳互利合作和民間交流帶給兩國人民實實在在的福利，成天抹黑中國共產黨和中國政治制度，挑撥兩國關係，離間兩國民眾，炒作意識形態分歧，意欲何為？是想推翻澳政府堅持的中澳全面戰略合作伙伴關係嗎？

十、大家都知道中澳合作有利於兩國和地區的穩定發展。你們這麼做是在維護還是在背叛澳洲國家和人民利益？難道你們不怕在歷史上留下破壞中澳人民友誼、阻礙雙方互利合作、阻撓澳洲自身發展繁榮的污名嗎？