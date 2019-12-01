內蒙古政法系窩案延燒　原自治區公安廳廳長馬明落馬

12月1日，中紀委官方宣布，曾任內蒙古「政法王」邢雲副手、原自治區公安廳廳長馬明在「退居二線」近兩年後落馬，疑似卷入邢雲案。

內蒙古政法系窩案據稱已經涉黑。（VCG）

中紀委監察委網站12月1日發佈消息稱，內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據悉，現年62歲的馬明早期一直在吉林省工作，主要在財經部門任職，歷任吉林省財政廳副廳長、對外貿易經濟合作廳副廳長、商務廳廳長、遼源市委書記等職；直到2011年突然轉入政法領域，出任吉林省公安廳廳長，次年兼任吉林副省長，躋身副部級。2012年馬明交流至內蒙古任職，平調內蒙古政府副主席兼公安廳廳長、自治區黨委政法委副書記。

目前為止，公開消息沒有披露馬明的涉案信息，未知是否與邢雲有關。事實上，馬明自2012年調入內蒙古，其時邢雲已退居二線，任職內蒙古人大常委會副主任，不過這也無法完全排除一種可能，即與邢雲在內蒙古政壇多年提拔的政法系官員有牽連。

邢雲案牽連深廣 數十官員受查或自殺

早前邢雲涉內蒙古政法系腐敗窩案，不僅涉案金額達到空前的4.49億元人民幣；而且據報道，該案牽連深廣，導致內蒙古政法系自2018年10月份（當時已「賦閒」擔任內蒙古人大常委會副主任）被查前後數十官員或被查、或自殺身亡，與之多有交集的多名官員也難逃追查。

據《財新網》報道，邢雲案已牽涉內蒙古自治區三名公安廳副廳長、三任包頭市政法委正副書記、五任包頭市公安局正副局長、兩任呼和浩特市副市長兼市公安局局長。其中，原內蒙古公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、市公安局長李志斌是在2018年11月1日邢雲等人落馬後不久於公安局休息室內自縊身亡。

事實上，這場風波直到2019年11月份還有餘緒，當時曾在內蒙古呼倫貝爾市任政法委書記多年的趙璽成同樣被查。