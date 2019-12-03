紐約時報：中國管控芬太尼初見成效　部分業務或轉入地下

在此前的中美貿易談判中，中美雙方同意指定芬太尼為受管制物質。美國《紐約時報》12月2日報道稱，中國全面管控芬太尼6個月後，曾在法律的灰色地帶經營的規模龐大、不受約束、基本上不受監管的芬太尼行業，似乎已經停止銷售用於出口的芬太尼。

報道稱，一些公司已關閉業務，切斷了之前能聯繫到銷售人員的電話號碼，能在網絡上搜索找到的分銷商也稱自己遵守禁止此類藥物海外銷售的新規。

美國郵政檢查總長加里·巴克斯代爾（右二）參觀中方郵政篩查過程，手指一處標識提問。（美國駐華使領館Twitter）

另據中方9月發佈的一份報告，中國政府對91家制造商和234家分銷商進行了「嚴格監管」，警告它們不要出口芬太尼或卡芬太尼等相關藥品。報告稱，已經在13個存在大量藥企的城市和地區加強了檢查和抓捕。

中國國家禁毒委員會辦副主任于海濱說，「中國並不是美國內芬太尼類物質的主要來源，中國對芬太尼類物質的管控越來越嚴」。

值得一提的是，美國毒品管制局局長卡羅爾（Jim Carroll）9月26日在北京會見中國記者後表示，「我完全相信，中國政府和中國人民都致力於解決芬太尼的問題，挽救美國人和中國人的性命。」

美國海關與邊境保護局（CBP）代理局長摩根（Mark Morgan）陪同卡羅爾訪問北京。摩根表示，對於中國計劃設立更多的檢驗室，感到鼓舞；並指美方可以提供共享數據，協助檢測芬太尼的來源國。

芬太尼走私者在中國邢臺的一家法院被判刑。（新華社）

不過，報道同時指出，現在宣布中國對芬太尼的戰鬥取得了勝利還為時過早。

數據顯示，在10月結束的2019財年，美國海關人員查獲了1154公斤芬太尼，而2015年的數據是31公斤。芬太尼很便宜，易於合成，並且比海洛因更容易上癮。這意味着經濟回報仍然很高，足以吸引那些願意違法的人，尤其是在像中國那些監管不力的大型化工產業。

報道認為，公開經營的製造商和分銷商可能只是將業務轉移到地下。在中國限制芬太尼化學變體的新法律生效前，依然有大量芬太尼從中國運往美國。

美智庫蘭德公司仍警告稱，中國的藥品行業仍然渾濁不清且缺少監管，若中國當局不作出持續努力，很難完全取締非法生產。