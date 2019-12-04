【鼠疫】報告披露部分病例詳情　一人疑挖土時吸入帶菌氣溶膠感染

內地至今共確診4宗鼠疫病例，全部人均是來自內蒙古。中國疾控中心日前出版英文版周報，首次披露其中三宗鼠疫病例的詳情。 報告顯示，兩名在北京確診原發性肺鼠疫的內蒙古牧民夫婦，丈夫很可能在自家農場挖土時，吸入帶有鼠疫桿菌的氣溶膠而感染，妻子則很可能是與丈夫接觸而感染。至於另一名腺鼠疫患者，則是為死野兔剝皮後被感染。

北京衛健委在11月12日晚上通報兩宗鼠疫病例，患者是內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗的一對牧民夫婦。經專家會診，二人被診斷患上肺鼠疫，並在北京市朝陽區相關醫療機構救治。中疾控在報告中提到，是次為中華人民共和國成立以來，首宗輸入大城市的肺鼠疫病例。

該對牧民夫婦所居住的房屋事後被安排徹底消毒。（資料圖片）

據中疾控的報告，代號「A」的患者是一名43歲的男性牧民，代號「B」是其46歲的妻子，二人共住在草原上的一間獨立房屋。報告指，患者A最有可能是在農場挖土時，吸入帶有鼠疫菌的氣溶膠而感染，現場是鼠疫自然疫源地，長爪沙鼠更是鼠疫的主要宿主之一。肺鼠疫患者或動物的呼吸道分泌物會含有大量鼠疫桿菌，可通過呼吸、咳嗽將鼠疫桿菌排入周圍空氣中，形成細菌微粒及氣溶膠。報告亦有提到，大多數人類鼠疫病例，都是由感染鼠疫的跳蚤叮咬導致，但也可以通過處理感染的動物，又或吸入傳染性氣溶膠而感染。

另一方面，內蒙古衛健委在11月16日通報，內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木采石場有一人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間反覆發燒，經專家會診後確診患上腺鼠疫。中疾控在報告中指，代號「C」的是一位55歲患者，其生活的化德縣同樣是鼠疫自然疫源地。患者C在11月11日因淋巴結腫大及發燒，在化德縣一間醫院就醫。患者C此前曾食用野兔，臨床醫生懷疑是鼠疫感染，安排內蒙古疾病預防控制中心實驗室進行鑒定，最終確診。

該對牧民夫婦的房屋附近沙地，隨處都可見到有老鼠洞。（新京報）

報告同時指出，經流行病學調查，兩名肺鼠疫患者及一名腺鼠疫患者之間沒有關聯。北京與內蒙古共計有447名直接接觸者要被隔離進行醫學觀察，截至2019年11月21日，所有直接接觸者均已結束觀察。此外，報告亦指在過去五年，內蒙古鼠疫自然疫源地的動物疫情一直很活躍，其中在今年就有發生劇烈的動物疫情流行，涉及的老鼠數量眾多。

（新京報）