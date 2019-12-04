【間諜疑雲】CIA前分析師：王立強非間諜，但可窺見中共情報系統

對於自稱共諜的王立強向澳洲媒體揭露在台灣和香港從事諜報滲透，美國中央情報局（CIA）前分析師馬蒂斯（Peter Mattis）分析，王立強非間諜，但從他提供的訊息可以「窺見中共情報系統實際運作狀況」。

中國籍男子王立強在澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網上圖片）

目前擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任的馬蒂斯與智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）學者Matthew Brazil當地時間周二（3日）發表新書《中共間諜活動：情報入門》（Chinese Communist Espionage：An Intelligence Primer）。馬蒂斯在被問到王立強案時表示，王立強並非中共間諜，也未自稱是共諜，而是自稱「一位前中共軍事情報官員助理」。

儘管如此，馬蒂斯認為王立強提供的訊息值得重視與分析，像王立強這樣的人或許無法描繪政策綱領，但從他在媒體上披露的內容，可以看見中共情報系統實際運作狀況。他也提到王立強指控的中國創新投資主席向心夫婦，認為台灣不會沒有理由拘留向心夫婦，因為王立強指控的企業「很明顯和解放軍以及軍事滲透有關」。

台灣軍情局前副局長翁衍慶強調，王立強所講全是謊話，而且程度很低。（聯合報）

對於前軍情局副局長翁衍慶認為王立強絕對不可能是共諜，馬蒂斯認為，翁指的應該是單線作業情報人員，但情報工作通常只有極少數人能全面清楚掌握，有人只是提供資金或場所，很難認定是否為情報人員。

馬蒂斯也表示，中共情報網絡極為龐大、分散與複雜，近些年來，中共情報部門大量吸收具有電腦、不同語言能力與專業背景的年輕人，這也讓西方世界更難了解、分析中共情報系統。

（中央社）