前北大校長蔡元培香港墓地遭破壞　內地人網上承認「打磨墓碑」

已故北京大學校長蔡元培位於香港仔華人永遠墳場的墓碑，近日遭人破壞。有內地網民於微博上發文承認，將「蔡元培的墓碑打磨了一下」。翻查該網民微博發現，他將本港反修例風波中的示威者稱呼為「廢青」，更認為示威者堵塞港鐵是「是有組織的對抗中央」。香港中文大學校長段崇智早前出現中大衝突現場調停，該網民又於微博中指，段崇智及蔡元培亦「不總代表社會的良知與正義」。 蔡元培在1916至1927年擔任北大校長，期間爆發五四運動，蔡元培有份營救學生。他在1940於香港病逝，葬在香港仔華人永遠墳場。

有內地網民於微博上發文承認，將「蔡元培的墓碑打磨了一下」。（「哀極無淚」微博圖片）

微博主人聲稱已離港 身處廣州

微博帳號「哀極無淚」貼文本周四（14日）於微博中發文指，將蔡元培的墓碑打磨了一下，再在墓碑上貼上汪壽華和趙世炎的照片，其微博中亦貼上蔡元培墓碑被破壞的情況。他又稱此事與任何人無關，「警察要來抓打個電話就行，咱自己走過去，我不信那麼多熱血青年的人頭，因為是北大教授所殺，就會在人們的記憶裏蒸發。」

該網民其後又轉發北京大學的貼文，並指打磨蔡元培的墓碑是為了提醒北大師生，「智商不代表真理，北大也不是始終和正義站在一起，對於知識，無論學歷高低與否，都應該保持敬畏。」該名網民早前亦曾發貼，形容本港示威者為「廢青」，並指所有混亂都是政治家的黑手在操縱。在該網民的貼文下，大批人留言批評其行為，要求他前往自首，並稱會向有關當局檢舉。

「哀極無淚」微博顯示，他是海南省海口人，根據他之後的微博更新，他已離開香港，身處廣州。

微博帳號「哀極無淚」貼文本周四於微博中發文指，將蔡元培的墓碑打磨了一下。（「哀極無淚」微博圖片）

蔡元培於「五四運動」期間，擔任北京大學校長，期間他雖不同意學生舉辦的反帝、反封建、愛國運動遊行，但仍然親自到現場保護他們。至1940年3月5日，蔡元培在港病逝。而該內地網民在蔡墓碑上貼上的照片分別為汪壽華和趙世炎，二人均為中國共產黨早期領導人。

段崇智上月曾發公開信，內容被視為支持參與反修例運動的學生。之後有中大學生就寫下「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」字句，感謝段與學生同行。

已故北京大學校長蔡元培位於香港仔華人永遠墳場的墓碑，近日遭人破壞。（「哀極無淚」微博圖片）

蔡元培是兩岸三地都推崇的教育家，在北大校園、他的家鄉浙江紹興、在上海創立的國立音樂院（現上海音樂學院）、杭州創辦的國力藝術院（現中國美術學院）等地，都有紀念他的銅像和建築。

去年是蔡元培誕辰150周年，紹興的官員亦有來港，到蔡元培的墓地拜祭。