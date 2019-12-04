【維吾爾人權法案】外交部召見美駐華使館負責人　提出嚴正交涉

美國眾議院當地時間3日接近一致通過《2019年維吾爾人權政策法案》。法案要求國務院每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，同時要求總統實施制裁。中方多個官方機構和部門已表示強烈譴責和堅決反對。 此外，中國外交部副部長秦剛4日召見美國駐華使館負責人柯有為（William Klein），就法案提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止借涉疆問題干涉中國內政。

美國眾議院3日通過的《維吾爾人權政策法案》，今年9月已在參議院獲得通過，兩個版本將會協調一致後送交總統特朗普簽署成法。（資料圖片／AP）

秦剛指出，新疆是中國的一部分，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。美國會上述法案把中方在新疆依法採取的反恐和去極端化舉措歪曲成侵犯人權，罔顧事實、顛倒是非，違背良知，在反恐問題上搞雙重標準，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，完全站在錯誤的一邊。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

秦剛強調，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何企圖挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展進步的圖謀都註定要失敗。中方強烈敦促美方立即糾正錯誤，摒棄在反恐問題上的雙重標準，阻止上述涉疆法案成法，停止借涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

（人民日報）