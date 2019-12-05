【高以翔逝世】浙江衛視總監現身公開道歉　將永久停播《追我吧》

台灣藝人高以翔日前在浙江寧波拍攝浙江衛視的真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟一度停頓達3分鐘，最終經搶救後證實猝死，終年35歲。 據內地傳媒引述浙江衛視總監林涌指，電視台決定永久停播《追我吧》。林湧亦回應外界有關延誤救治的質疑，澄清高以翔倒下後約1分多鐘，已有一直在現場待命的急救人員展開專業搶救。

浙江衛視永久停播《追我吧》。（微博）

浙江衛視總監林涌首次就事件公開道歉。（資料圖片）

林涌周四（5日）接受當浙江傳媒《錢江晚報》專訪，他先是表示意外發生至今眾人仍一直沉浸在悲痛和自責之中，其後就首次為事件公開道歉，「我們深感對不起以翔，對不起高爸爸高媽媽，對不起所有愛以翔的人。」隨後，林涌宣布，時值高以翔遺體運返台灣，在大陸部分的後事處理亦暫告一段落之時，「我們決定公開相關情況，並永久停播《追我吧》節目。」

林涌說明當時的情況，在11月26日晚上9時30分左右，高以翔與其他嘉賓一同拍攝《追我吧》第九期節目，高以翔有參與兩個小遊戲，其餘時間則在主舞台觀看其他嘉賓拍攝節目，直至27日凌晨1時26分左右開始進行其賽道環節的拍攝工作。凌晨1時30分52秒，高以翔奔跑600多米並通過賽道上的裝置，其後就放緩步伐，坐在邊上花壇並躺下。

高以翔在浙江寧波拍攝綜藝節目時死亡。（微博）

+ 2

林涌指，跟隨導演發現異樣後，立即呼叫現場待命的救護車，距事發位置較近的嘉賓也從主舞台跑向高以翔。高以翔倒地後1分46秒，現場待命的醫護人員趕到並開始為其進行專業搶救。高以翔被急救20多分鐘後，救護車就將其送往附近的寧波市醫療中心李惠利醫院。經過2個多小時的全力搶救，院方最終都宣布高以翔搶救無效死亡。

對於延誤救治的質疑，林涌解釋事實上每次拍攝時現場都備有專業醫療保障團隊，事發當晚共有寧波急救中心的2輛救護車、3名專業醫護人員及2名救護車司機，車上亦配備有專業急救設備。至於有網民指凌晨2時許才見到救護車趕到現場，林涌指實際上該輛救護車是工作人員報警後叫來的第3輛救護車，並未使用，空車返回。

有網民指凌晨2時許見到救護車趕到現場，質疑高以翔被延誤救治。（微博）

林涌強調，上述就是事發當時的真實情況，相關證據亦已經封存，會供監管部門依法查證。

（綜合報道）