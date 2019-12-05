【維吾爾人權法案】中國人權研究會等組織發聲明譴責美方

據新華社今天（5日）消息，中國人權研究會、中國人權發展基金會就美眾議院通過「2019年維吾爾人權政策法案」發表聲明，譴責美方做法。

中國人權研究會、中國人權發展基金會都是中國國務院新聞辦公室主管的社會組織。

中國人權研究會的聲明指出，美眾議院通過上述法案，粗暴干涉中國內政，充分暴露美國的霸權思維和強權邏輯，該會對此予以堅決反對和強烈譴責。

聲明稱，新疆採取果斷措施，依法嚴厲打擊恐怖主義，結合本地區實際，通過設立職業技能教育培訓中心，開展去極端化工作，旨在從源頭上消除恐怖主義、極端主義滋生蔓延的土壤和條件。對於新疆的人權狀況，生活在那裏的各族人民最有發言權。

聲明批評美國在反恐和人權問題上玩弄雙重標準，把反恐作為推行地緣政治的手段，不僅越反越恐，還造成地區動亂不安。聲明又指，眾議院企圖以所謂「2019年維吾爾人權政策法案」公然干涉中國內政，嚴重違背了國際道義和人類良知，是徹頭徹尾的霸權主義行徑。

中國人權研究會的聲明強調，對於新疆的人權狀況，生活在那裏的各族人民最有發言權。（資料圖片）

批美人權「劣迹斑斑」

中國人權發展基金會的聲明指，該法案打着保護「人權」的幌子歪曲抹黑新疆的反恐、去極端化工作，粗暴干涉中國內政，「14億中國人民絕不接受、絕不答應」。聲明強調人權首先是生命權、生存權和發展權，美國一些政客並不是真心關心中國的人權，而是別有用心，藉口所謂新疆問題醜化中國的形象，破壞中國的穩定，遏制中國的發展。

聲明並批評美國人權「劣迹斑斑」，存在種族性別歧視、槍支氾濫等嚴重人權問題，發動海外戰爭給相關國家和地區帶來深重人權災難。「美國政客卻對此避而不談。這再一次凸顯了美國在反恐、人權等問題上的雙重標準，充分暴露了其虛偽性和極端自利性。」

聲明強調，正告美國停止這場顛倒黑白、荒唐可笑的政治鬧劇，停止威脅、干涉中國的主權與人權，呼籲國際社會充分認清美國在人權問題上的虛偽面目，不斷增進對中國真實情況的認知。

（新華社）