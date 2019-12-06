傳近百師生感染布魯氏菌病　中國農科院蘭州獸研所：65人呈陽性

近日有網友爆料，中國農業科學院蘭州獸醫研究所近百名師生感染布魯氏菌病，引起社會關注。 對此，蘭州獸研所周五（6日）發通報稱，截至目前，經甘肅省疾控中心確認呈現血清學陽性有65人。具體的疫源調查工作正在進行。

尚無確切證據證明布病可人際傳播。（VCG）

蘭州市衛健委網站發布消息稱，蘭大一院西站院區本月2日上報4例疑似布魯氏菌病病例，均為中國農業科學院蘭州獸醫研究所人員。蘭州市衛生健康部門及時做出響應，協調國家、省、市、區四級專家前往現場進行指導和調查核實，抗體陽性，無相關臨床症狀，經流行病學、實驗室檢測和臨床專家綜合研判，確定為布病隱性感染。

報道稱，事件發生後，省委、省政府主要領導做出重要批示，在國家和省級衛生健康部門和專家的指導下，蘭州市衛生健康部門組織工作組對該研究所人員進行了流行病學調查、實驗室檢測，組織臨床專家開展心理疏導、專業諮詢，制定治療方案。

報道指出，截至6日12時，已檢測263人，其中抗體陽性65人（含上述4例），以實驗室工作人員為主。65人均按照治療方案進行醫學觀察，必要時及時採取規範治療措施。農業部門正在積極進行病源追溯、現場處置，各項監測處置工作正在有序推進。

蘭州獸醫所已成立相關應急處置領導小組應對。（央廣網）

據悉，布魯氏菌病（Brucellosis）簡稱「布病」，是由革蘭陰性、兼性細胞內寄生的布魯氏桿菌（Brucella）引起的人獸共患疾病，是《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，其主要傳染源為病畜和感染物（包括野生動物），目前尚無確切證據證明布魯氏桿菌病可人際傳播。

其中最危險和最常見的傳染源為被感染的母畜，其流產物及產後陰道分泌物中含有大量的布魯氏桿菌，此外，人通過食用含病原菌的病畜肌肉、內臟和乳汁也可感染。布魯氏桿菌病的潛伏期通常為1至3 周，人感染布魯氏桿菌患病後主要表現為反覆持續的發熱症狀和關節腫脹疼痛，因關節炎而導致運動障礙，男性患者還會出現睾丸炎和前列腺炎，女性患者特別是妊娠期的孕婦會出現流產症狀。

據悉，一旦患者沒有及時得到治療，布魯氏桿菌病轉化為慢性之後極難治癒，將會引發患者精神不振、全身無力並伴隨關機肌肉疼痛，也有可能引起患者長期處於發燒狀態，因而又俗稱為「懶人病」。

據中國農業科學院蘭州獸醫研究所官網信息，蘭州獸醫研究所成立於1957年，是中國專門從事預防獸醫學研究的著名科研單位之一。

（綜合報道）