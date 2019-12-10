【懷特火山爆發】新西蘭紅十字會：6名中國公民失蹤　2人來自香港

新西蘭懷特島（White Island）火山日前發生爆發，至今已造成至少5人死亡，約20人受傷，並有多人失蹤。

新西蘭方面稱，受傷及失蹤人員中有中國遊客。新西蘭紅十字會已啟動「家屬報失」（family link）網站，以供相關人員登記聯繫。顯示為「失蹤」狀態的人員名單中，有6名中國公民，其中2人來自廣東順德，2人來自香港，另外2人未知來自哪一地區。

另據當地警方最新消息，懷特島火山噴發時有2名中國公民在火山附近。新外交貿易部向中國駐新西蘭使館確認，有1名中國公民在此事件中受傷並已送院治療。使館已派領事官員赴醫院看望中國傷員，並要求新方盡快向使館提供另1名中國公民有關情況。