【懷特火山爆發】新西蘭紅十字會：6名中國公民失蹤　2人來自香港

新西蘭懷特島（White Island）火山日前發生爆發，至今已造成至少5人死亡，約20人受傷，並有多人失蹤。
新西蘭方面稱，受傷及失蹤人員中有中國遊客。新西蘭紅十字會已啟動「家屬報失」（family link）網站，以供相關人員登記聯繫。顯示為「失蹤」狀態的人員名單中，有6名中國公民，其中2人來自廣東順德，2人來自香港，另外2人未知來自哪一地區。
另據當地警方最新消息，懷特島火山噴發時有2名中國公民在火山附近。新外交貿易部向中國駐新西蘭使館確認，有1名中國公民在此事件中受傷並已送院治療。使館已派領事官員赴醫院看望中國傷員，並要求新方盡快向使館提供另1名中國公民有關情況。
截至12月10日下午13：30分，新西蘭紅十字會網站已登記失蹤人員的中國公民名單：
Li Shun Wa （58歲，女，香港）
Chan Chi Keung （69歲，男，香港）
Annie Yongan Lu （26歲，女，順德，中國）
Xioman Zhang（56歲，女，順德，中國）
Man Kuen Cheng （65歲，女，中國）
Zhuo Wei Jia （42歲，男，中國）
據悉，中國駐新西蘭大使館在周二（10日）指，災害發生後，已第一時間啟動突發事件應急機制，成立由駐新西蘭大使吳璽擔任組長的懷特島火山噴發應急小組。大使館會與新西蘭外交貿易部、警方、軍方、國家應急管理署等部門保持密切聯系，了解災害涉中國公民情況，敦促新西蘭采取有效措施，全力救治傷員，搜尋失聯者，並協助中方做好應急處置工作。
與此同時，駐新西蘭使館、駐奧克蘭總領館、駐基督城總領館亦分別發出提醒，在新西蘭的中國遊客、華僑、留學生及中資機構人員要提高自然災害安全防範意識，關注天氣變化。旅行人員應提前調整並規劃好行程，避免前往或通過受災嚴重地區，已在上述地區的人員則要做好防災抗災準備，遵從當地政府、應急管理、警察等救援部門指揮和安排。
（綜合報道）