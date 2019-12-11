【懷特火山爆發】中國使館：兩中國人燒傷嚴重，一人清醒一人昏迷

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新西蘭懷特島（White Island）火山日前發生爆發，新西蘭紅十字會「家屬報失」（family link）網站顯示為「失蹤」狀態的人員名單中，有6名中國公民，其中在出生地一欄，2人顯示為順德，2人顯示為香港，另外2人未知。

而據中國大使館發布的消息，中國駐新西蘭大使吳璽表示，據新西蘭方面警方的消息，有兩名中國公民在火山噴發時位於島上；而新西蘭外交貿易部向中國使館確認，有一名中國公民受傷，另外一名中國公民也已被找到，正在醫院接受治療。

吳璽表示，中國的官員第一時間前往醫院探望並瞭解情況。兩名中國公民燒傷較嚴重，其中一人已清醒，另外一人還處於昏迷狀態。下一步，大使館方面還會繼續督促新方對兩名傷患進行及時有效的治療，也會繼續做好兩名傷患的相關領事保護工作，協助他們的家屬來新照顧等事宜。

中國駐新西蘭大使館還提醒中國公民，最近新西蘭天氣變化較快，引發了一些山洪、山體滑坡等自然災害，望大家注意自身安全，如果遇到突發事件，可與使館進行聯繫，撥打領保電話。駐新西蘭使館領事保護電話：0064-4-4995022；海外中國公民24小時領事保護電話和服務應急熱線：12308。

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