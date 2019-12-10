美駐華大使質疑中國無遵守世界人權宣言　外交部反駁：罔顧事實

周二（12月10日）是國際人權日，是聯合國通過《世界人權宣言》71周年。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）當日發表聲明，質疑中國簽署《世界人權宣言》後，沒有遵守相關承諾。 對此，中國外交部發言人華春瑩同日回應稱，有關國家罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此堅決反對。

大使館網站在國際人權日發布了駐華大使布蘭斯塔德的聲明。（美國駐華大使館）

布蘭斯塔德在聲明中指出，美國對於中國政府非法關押律師、記者和公民社會領袖感到嚴重憂慮，並擔心中方會進一步收緊宗教或信仰自由。他批評，中國當局以打擊恐怖主義和暴力極端主義為名義，虐待穆斯林少數民族成員，指超過100萬名維吾爾人和其他少數族群人士在新疆遭強迫關押。

布蘭斯塔德強調，中方若無法信守其捍衛個人人權和自由權承諾，就不能期待得到國際上的尊重。他警告，中方對在中國的人的基本自由權保護，將對世界對其在海外企圖的看法產生深刻影響，並會繼續影響美中雙邊關係。

華春瑩強調，中國政府走出了一條符合國情的中國特色人權發展道路。（資料圖片／視覺中國）

華春瑩對此反駁稱，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。她強調，中國建成世界最大規模的教育體系、最大規模的社保體系、最大規模的醫療體系、最大規模的基層民主選舉體系，「譜寫了中國人權進步的歷史篇章，拓寬了國際人權保障的現實方案，豐富了人類文明多樣性。這是任何不帶偏見的人都不得不承認的事實。」

華春瑩還說，中方認為各方應進一步促進和保護人權，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國自主選擇的人權發展道路，秉持客觀、公正、非選擇性立場，避免將人權問題政治化和搞雙重標準。

（綜合報道）