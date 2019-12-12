劉結一：實力對比大陸有壓倒性優勢，要滿足台灣基層民眾需求

國台辦主任劉結一12日在《人民日報》發表題為《堅定推進祖國和平統一進程》的署名文章。文章指，大陸已經對台灣形成全面性、壓倒性優勢，而兩岸已經形成密不可分的命運共同體；為推進國家統一，未來大陸將繼續同台灣各界人士開展對話溝通，同時還將繼續實施保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。

文章說，中共十九屆四中全會審議通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》（以下簡稱《決定》），把「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」作為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這一全黨重大戰略任務的重要組成部分，明確新時代堅持和完善「一國兩制」制度體系、推進祖國和平統一的目標任務，具有重大理論和實踐意義；文章又指出，要全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述特別是在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神。

1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話。（資料圖片）

文章說，《決定》清晰界定了「一國兩制」的完整概念，強調「必須堅持『一國』是實行『兩制』的前提和基礎，『兩制』從屬和派生於『一國』並統一於『一國』之內」；和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

文章又指，大陸的發展進步從根本上決定著兩岸關係走向，兩岸實力對比上，祖國大陸已經對台灣形成全面性、壓倒性優勢；兩岸已經形成密不可分的命運共同體，大陸現為台灣最大出口市場、最大進口來源地、最大貿易順差來源地和最大島外投資目的地；國際社會廣泛承認一個中國原則。

劉結一表示，要擴大兩岸同胞尤其是基層民眾和青少年交流。（資料圖片）

文章說，新時代對台工作必將展現全新氣象，要扎實做好對台各項工作，為此，劉結一在文章中提出四點：

一、堅持中共對對台工作的集中統一領導。

二、堅持推進祖國和平統一進程，推動兩岸就和平發展達成制度性安排，文章提及，在一個中國原則基礎上，大陸將繼續同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。

三、堅持以人民為中心的發展思想，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。

台灣博士赴上海參加交流活動。（聯合新聞網）

文章說，要從台灣同胞尤其是基層民眾的現實需求出發，持續拓展兩岸經濟文化交流合作，不斷豐富完善相關制度安排和政策措施。

文章指，要繼續積極為台胞廣泛參與大陸經濟社會建設創造條件，依法保障台胞權益，要為台胞台企參與「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設等國家重大發展戰略，提供政策指引，搭建更多渠道平台，要著力提升台灣居民居住證社會功能應用，支持福建自貿試驗區、平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區及其他台商投資集中地區在為台胞台企提供同等待遇上出台更多先行先試政策措施。要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並在推動兩岸應通盡通、福建沿海地區同金門馬祖「小四通」、兩岸社會保障和公共資源分享以及兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化方面，加強頂層設計，出台相關政策。兩岸交流合作的持續擴大、兩岸融合發展的持續深化，必將加深兩岸利益聯結，促進同胞心靈契合，夯實和平統一基礎。

四、堅持團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。文章指，要擴大兩岸同胞尤其是基層民眾和青少年交流，要增進台灣同胞對兩岸命運共同體的認知和對祖國和平統一的認同。

文章最後強調，要堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險，繼續團結廣大台灣同胞，反對形形色色的台獨分裂圖謀和行徑。