內地高校性騷擾醜聞不斷　寧波大學副教授遭舉報後被停課處理

內地高校近來醜聞不斷，繼上海財經大學副教授性騷擾女學生被開除後，又有網民舉報寧波大學副教授性騷擾女生。

寧波大學回應「副教授性騷擾」女生：對該老師暫時停課 若實屬將嚴肅處理。（寧波大學教師教育學院官微）

綜合媒體報道，針對該舉報，寧波大學教師教育學院12日發布通報回應稱，已關注到此事，學院紀委已介入，對該老師做出暫時停課處理，進行具體調查，如情況屬實，將按有關規定嚴肅處理。

據悉，一名自稱是寧波大學學生的網民12日在網絡發文，舉報寧波大學教師教育學院黃姓副教授對其性騷擾的經歷。該學生在文中稱，事件發生於2019年國慶節期間，在一節攝影課後她跟黃姓教授添加了微信。此後，黃姓教授多次主動發來信息，但內容和表情讓她無法接受。

在曝光的微信聊天截圖中，黃姓教授會稱當事人為「寶寶」，並經常發「麼麼噠」（表示親吻的意思），發來的表情也是動態表情，會發送「麼麼」。文中稱，黃姓教授找她要自拍，還說要替其保存，「甚至聽說我要去HK（香港）考研，說要陪我去？我就真的越來越感覺不對。而且非常恐慌和害怕。」

文中稱，當事人曾找到院系的老師、系主任、副書記等人反映問題，但沒有得到正面的回覆，目前，當事人已經退了黃姓教授的課。

這也是網絡曝光的北京大學博士生導師馮仁杰與多名女子保持不正當兩性關係、上海財經大學副教授錢逢勝性騷擾女學生事件後的又一起醜聞。

據了解，日前兩所涉事高校已對二人處理相關情況發布了通報。北京大學通報稱，撤銷了涉事博士生導師馮仁杰的教師資格、取消其研究生導師資格，並予以解聘。上海財經大學的通報稱，給予錢逢勝開除處分、撤銷其副教授專業技術職務、撤銷其教師資格。