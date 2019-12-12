波音737 MAX年底前料無法復飛

美國眾議院運輸和基礎設施委員會12月11日就波音空難舉行聽證會。聯邦航空局指，目前正在調查波音737 MAX工廠的生產問題。局長迪克森（Steve Dickson）確認，不會於年底前批准客機復飛。

聯邦航空局局長迪克森確認，不會於年底前批准客機復飛。（路透社）

迪克森表示，聯邦航空局不會於年底前批准客機復飛，提到仍有相關措施必須要完成。聯邦官員曾向路透社透露，聯邦航空局最快1月才會批准復飛，部份美國官員認為最快要等到2月才能復飛。

獅航空難發生後，聯邦航空局估算，如果波音未有修改機動特性增強系統（MCAS）軟件的錯誤，未來45年內將有再多15宗空難，導致逾2,900人死亡。當局估計，波音能夠於七個月內修正軟件。

委員會主席德法西奧（Peter DeFazio）質疑，內部評估結果出爐後，聯邦航空局未有採取額外行動，繼續容許MAX客機飛行，用公眾的安全作賭注。迪克森拒絕承認未有即時禁飛屬錯誤，指當局和波音已經發出告示，提醒機師如何應對情況。

波音前生產經理皮爾遜（Edward Pierson）作供提到，波音737工廠的情況混亂。他表示，由於關鍵零件未能如期交付，到2018年中，組裝進度遠遠落後預期計劃，技師和其他工人也不夠，但公司決定繼續將每月產量從47架增至52架。