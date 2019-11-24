陝西公司稱「喝風辟穀」能醫病　專家：缺乏科學依據不利健康

在陝西，西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司聲稱要把「神人」的生活習慣傳授給普羅大眾，公開推廣「喝風辟穀」療法，最終達到「養生治病」目的。該公司近日還通過地方政府審批，獲得補助資金，預計兌付金額為人民幣5644.29元。 事件經傳媒曝光後引起質疑，西安曲江文化產業發展中心22日（上周五）通過官方微信公眾號發布消息稱，取消該公司申領補助金的資格。 內地有專家表示，辟穀是一種道家的養生方法，糖尿病、高血脂慢性病患者可適當辟穀，但「辟穀能治病」這一說法缺乏科學依據。

西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司已暫停營業。（中新網）

深圳市中醫院治未病中心主任汪棟材解釋，所謂「辟穀」，是一種僅喝水、不進食的道家養生方法。辟穀者一般會「一周辟穀一天、一個月辟穀幾天」，辟穀時間過長不利於身體健康。汪棟材稱，營養過剩者、糖尿病、高血脂慢性病患者可適當辟穀，但老人、兒童、脾胃虛弱者不適合辟穀。

汪棟材認為「辟穀能治病」這一說法缺乏科學依據。他表示，辟穀者要根據自己的身體狀況，經過進行綜合評估，在專業的醫生指導下進行辟穀。

山西省中醫院和平分院副院長、主任醫師鄭世江也稱，辟穀能調節腸胃，對健康有一定作用。目前，市場上有不少類似辟穀的方法，比如斷食。但鄭世江對涉事公司宣稱「辟穀能治病」持質疑態度，「個別患者通過辟穀的方式，病情有好轉，但不提倡」。他建議，辟穀者仍需注意均衡攝入飲食，維持身體機能，「要是堅決不吃飯，冒著生命的風險，我覺得還是不划算的」。

（《澎湃新聞》）