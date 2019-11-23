陝西公司稱「喝風辟穀」能醫病受質疑　政府補助資格被取消

在陝西，西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司聲稱要把「神人」的生活習慣傳授給普羅大眾，公開推廣「喝風辟穀」療法，最終達到「養生治病」目的。該公司近日還通過地方政府審批，獲得補助資金，預計兌付金額為人民幣5644.29元。 事件經傳媒曝光後引起質疑，西安曲江文化產業發展中心22日通過官方微信公眾號發布消息稱，取消該公司申領補助金的資格。

西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司已暫停營業。（中新網）

據悉，「喝風辟穀」的最早出處是《莊子．逍遙遊》：「藐姑射之山，有神人居焉。肌膚若冰雪，淖約若處子，不食五穀，吸風飲露，乘雲氣，禦飛龍，而游乎四海之外」。其中「不食五穀」即為「辟穀」，吸風即為「喝風」。

此前有傳媒報道，涉事公司的「導師」稱，辟穀主要是通過相關課程的學習達到一種能夠不吃飯的狀態，但公司並不承諾辟穀學習能夠治病。此外，該公司在其微信公眾號上還詳細介紹了「喝風辟穀」療法的各種好處，又附有大量聲稱的成功案例，證明療法的可信性，被「治愈」的疾病包括癌症、再生障礙性貧血、鼻炎、下肢癱瘓、糖尿病、不孕不育等等。

至今年六月底，該公司成功申領《西安曲江新區創新創業券》，以「能耗補貼」項目，獲得一定金額的補貼。惟補貼名單曝光後引發公眾不滿，有人建議官方調研核實涉事企業的資質和業務。

官方通告顯示，涉事公司申領政府補助資格被取消。（網上圖片）

曲江新區管委會在20日回應稱，已將涉事公司遭網絡質疑等情況通報西安市工商管理局曲江新區分局。工商局介入調查後，該公司目前已暫停營業，其官方公眾號也被關停。

至22日，西安曲江文化產業發展中心發布《關於第二季度「雙創」公示結果的通告》。通告稱，未通過公示企業為西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司，在公示期間，該公司的經營內容和經營資質受到質疑和投訴，目前已暫停營業，故取消其第二季度申領資格。

（上游新聞）