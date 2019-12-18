環球時報高管被美拒簽引關注　涉港法案被指「動真格」

隨着中國持續崛起，中美關係正處於下行期，華盛頓方面也收緊對華簽證。最新消息指，北京駐華美國大使館拒簽內地官媒《環球時報》的一位高管，引發輿論關注。

被證實為環時新媒體部主任郝珺石的微博賬號「paingod」12月16日發文稱，自己已被美國駐華大使館拒簽。配發的圖片顯示，美國大使館根據法律條款稱其不具備獲得非移民簽證的資格。

從美使館給出的理由得知，郝珺石顯然未能提供此次訪美行程不得不回國的證明。使館還指，此次拒簽不可以上訴，但可選擇重新申請，須重新交表格和費用。

環時高管被拒簽引發海外輿論關注。有台媒聲稱，此事顯示美國通過的《香港人權與民主法案》開始發威。另有海外媒體指，美涉港法案「動真格」。

儘管環時高管被拒簽與香港局勢並無直接聯繫，但這家被指民族主義色彩濃厚、常衝在「反美」第一線的官方媒體近來在涉港局勢屢出風頭，譬如旗下記者付國豪在港機場被毆，總編輯胡錫進赴港採訪頻頻發聲等。

對於此事在海外受到關注，郝珺石本人則於12月16日在個人微博回應此事，稱這是「外網的幸災樂禍」，表示此訪是受人邀請，雖然被拒簽，但也算是到美國領土半日遊。

對於美國通過的涉港法案，中國方面態度強硬，宣布暫停美艦機赴港休整申請，並制裁包括美國國家民主基金會在內的五家非政府組織。