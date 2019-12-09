澳門拒香港美國商會主席及會長入境　胡錫進：防止香港亂局傳染

《環球時報》總編輯胡錫進在微博上表示，澳門較早前拒絕香港美國商會主席葛理福（Robert Grieves）及會長早泰娜（Tara Joseph）入境，是防止香港的亂局傳染至澳門，而澳門雖然與香港同為特別行政區，但前者一直嚴守「一國兩制」，對香港做出了正確的榜樣。

「澳門經不起折騰」

胡錫進稱，澳門特區政府不允許葛理福及早泰娜入境，顯然是怕二人把香港的壞風氣傳染給澳門，而自香港發生「佔領中環」運動後，香港激進人士進入澳門受阻的情況就不時發生，澳門特別行政區一直嚴守「一國兩制」，在根本性問題上與中央保持高度協調，司法機構亦沒有香港那麼多不忠於《基本法》的人擔任法官，同為特別行政區，澳門的情況與香港截然不同。

胡錫進認為，此事反映澳門很怕被香港局勢傳染的高度警覺，「澳門比香港小多了，它經不起折騰」，所以對香港的亂局可以說嚴防死守；另外，香港總有一些人想把澳門拉下水，鼓吹聯手對抗中央，有人甚至透過互聯網發動攻勢搞滲透，但就在澳門遭到抵制。

胡錫進指出，這次香港的風波鬧得很大，嚴重傷害了香港的法治，即使情況有好轉亦在長時間內難以恢復原來的樣子，而這有可能成為澳門的一個機會，原本想去香港旅遊卻因為亂而不敢去的人，不妨改去澳門；澳門也大可以針對內地客的需求，增加更多的旅遊項目。

澳門保安司司長黃少澤周日（8日）回應葛理福及早泰娜被拒入境一事，他說是透過媒體報道才得悉事件，但不會對個別個案作出評論，並重申每個國家和地區都有自身的出入境政策，在澳門根據 《內部保安綱要法》十七條第一款第四項規定，警方有義務有責任確保澳門安全，口岸控制方面亦是同一原則。他強調，執行上述法律規定時，入境人員的身份及職業並不在考慮範圍，安全風險及安全威脅才是唯一考量，對這個法規的執行，從來都是具體個案、具體分析。

黃少澤又謂，新一屆政府在保安範疇的方面，首先是工作的延續，當中尤其以維護社會治安穩定為首位。他強調，警民合作、民防安全及國家安全是工作重點。