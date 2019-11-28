【人權法案】胡錫進：中國考慮禁止法案起草者入境

美國總統特朗普11月27日簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案正式成為美國法律。中國曾多次表明會作出反制，《環球時報》總編輯胡錫進指，中國考慮禁止法案起草者入境。

胡錫進透過社交媒體Twitter表示，根據所知，出於對特朗普總統、美國和美國人民的尊重，中國考慮禁止《香港人權與民主法案》的起草者入境中國大陸、香港和澳門。

Based what I know, out of respect for President Trump, the US and its people, China is considering to put the drafters of the Hong Kong Human Rights and Democracy Act on the no-entry list, barring them from entering Chinese mainland, Hong Kong and Macao. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 28, 2019

胡錫進早前也發文表示，中國不會容許香港的激進反對派肆意勾結美國。他指，如果華府利用《香港人權與民主法案》制裁親建制人士，相信北京會針對華府在港代理採取行動。再較早前，胡錫進也強調美國對香港沒有管轄權。

特朗普發表聲明指，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重，期望實施法案後，中國和香港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間的分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。

聲明也形容，《香港人權與民主法案》重申並修正1992年的《美港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），同時指示對香港政治發展作出評估。部份條款干涉到總統行使憲法制定美國外交政策的權力，政府將一致看待法案條款和總統的憲法權力。