復旦大學章程刪「思想自由」　胡錫進暗批：幹部認識出現偏差

官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（18日）下午在微博刊文，稱民主、自由這些詞彙都是24字「社會主義核心價值觀」的內容。如果有幹部覺得當中某個詞「刺眼」、有必要迴避，那一定是他們的認識出現偏差。 適逄上海名校復旦大學修改大學章程的消息傳出，當中「思想自由」、「師生治學、民主管理」等內容被刪除，引起爭議。胡錫進的言論，被認為是暗批該校主事幹部的做法。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（香港01/資料圖片）

胡錫進寫道，想「提醒」各地的一些幹部們，民主、自由這些詞彙都是24字社會主義核心價值觀的內容，要高舉核心價值觀的所有理念，讓它們在正常語境中發揚光大，融會貫通，共同在社會主義的道德高地上不斷飄揚。

他表示，如果有誰覺得核心價值觀中的某個詞刺眼，有必要在他們的日常工作中迴避，「那麼我認為，一定是他們的認識出現了偏差。他們需要全面領會中央的精神，在思想上做一番檢討和校正。」

胡錫進認為，如果有誰覺得核心價值觀中的某個詞刺眼，有必要在他們的日常工作中迴避，一定是他們的認識出現了偏差。（資料圖片）

胡錫進指出，建議各級機構做事情，一定要考慮群眾的感受，以及輿論的感受。要努力做到把黨和政府與人民群眾溝通起來，增加社會和諧。千萬不要為了追求極限的「政治正確」，而客觀上引起群眾的反感，反而製造了隔閡，侵蝕了社會信心。

胡錫進又強調，政治立場和是否忠誠，要以推動事情的實際政治效果作為主要檢驗標準，而不能光看語言表達。這對防止一些粗糙的意識形態工作很重要。

富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善 社會主義核心價值觀

復旦大學章程刪「思想自由」等內容，引起爭議。（資料圖片）

胡錫進在言論中並沒指名道姓，但被認為是暗批復旦大學主事幹部的做法。

早前報道，復旦大學早前向教育部申請修改章程，並於本月初獲批覆核準。當中，「思想自由」、「師生治學、民主管理」等內容被刪除，添加大量諸如「堅持中國共產黨的領導」、「全面貫徹執行黨的路線方針政策」、「堅持黨管幹部原則」等與「黨領導一切」相關的內容。

事件傳出後引起爭議。網傳今日有數十名學生在大學人文學院餐廳內高唱校歌抗議，以表達悠久歷史的校歌中，其中一句歌詞就是「學術獨立思想自由」。