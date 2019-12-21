譚耀宗稱民生立法是港主要問題　吳秋北指須警惕資本主義走向壟斷

今天（21日），環球時報舉行2020年年會，本日議題為「香港之痛：根在政治還是民生環節」。 全國人大常委會委員譚耀宗在年會上表示，民生和立法是香港面臨最主要的問題。 工联会会长吳秋北則在年會上表示， 「痛」是政治、經濟、民生焦灼引起來的問題，而不是單一的問題。他又稱，香港大部分市民得不到經濟發展的成果，不要讓（香港的）資本主義的運作走向一種壟斷式、沒有活力的經濟結構。

譚耀宗表示， 香港1997年回歸後，文化和工作制度都不同，都需要時間互相適應，現在很明顯外國勢力或明或暗都有動作，這是週邊因素。同時，香港民生確實是有問題的，回歸之後有些民生的問題解決不好，就變成了深層次的矛盾，「有人說是房屋的問題，有些人說是青年人沒有向上流動的管道，大學生工資跟10多年前差不多。深層次的矛盾再加上政治層面的煽動，就發生了現在當前問題。」

譚耀宗說，香港現在很明顯外國勢力或明或暗都有動作。（環球網）

譚耀宗表示，基本法起草時有兩個問題沒有更好的辦法來解決，一直爭論到現在：一是關於香港未來立法普選的問題，還有就是關於基本法第23條規定特區政府應立法來保障國家安全，避免分裂顛覆，所以這次香港出現的問題，也跟這兩大因素有關。

而全國人大代表，香港工會聯合會（工聯會）會長吳秋北則表示，「香港之痛」這個說法確實說到痛點，「香港現在是內亂，在自殘」，讓香港人乃至全中國的人民都非常的心痛。他稱，「痛」是政治、經濟、民生焦灼引起來的問題，而不是單一的問題。

吳秋北稱，特區政府在管制和處理風險方面的能力都存在很多問題，必須要進行社會改革。（環球網）

吳秋北稱，香港內部的反對派想要奪權，跟外部勢力勾結在一起。「這種內亂當然有民生經濟的問題，雖然有專家說基尼係數緩和了，但是許多調查也顯示是上升的。」他稱，1997年之後，香港人的實際工資沒有多少增長。吳秋北表示，香港所有民生經濟命脈和土地的發展，都高度壟斷在幾大財團當中，大部分市民得不到經濟發展的成果。

「暴徒的行為非常令人難以接受，但是也有一部分香港市民在觀望，甚至希望通過暴力來改變社會不公平的現象。」吳秋北表示，現在凸顯出特區政府在管制和處理風險方面的能力都存在很多問題，必須要進行社會改革，「我們不要讓資本主義的運作走向一種壟斷式、沒有活力的經濟結構，這樣會令社會政治問題有土壤繼續蔓延」。