【有片】北京上空現異象　解放軍或秘密測試尖端武器

12月23日（周一）凌晨，中國北方諸如遼寧大連、北京、山西大同等地上空均同時發現有奇特雲彩，結合解放軍發布的航行警告，外界猜測軍方可能又在進行秘密尖端武器測試。

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有觀察人士指，考慮到大連、北京、大同一線同時出現奇特雲彩，其高度應達到數十公里甚至上百公里，已超出一般飛機活動尾迹及自然成雲的範圍，只可能為高空飛行器。無獨有偶，根據中國海事局官網發布的信息，解放軍於12月20日16時00分至27日16時00分在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，具體地點在大連附近海域。

結合上述信息，解放軍大概在大連外海進行最新一次的海上發射活動，對象可能是潛射彈道導彈。鑑於巨浪-2潛射核導彈已定型服役，且在國慶閲兵公開，因此有可能是巨浪-3潛射核導彈。

美軍方情報機構曾在2018年11月聲稱，中國在當時進行巨浪-3潛射核導彈的首次試射。2019年6月2日，北京上空出現異象，加之軍方航行警告，被指是巨浪-3的第二次測試。如若實屬，那麼此次測試可能是巨浪-3的第3次測試。巨浪-3在一年多進行3次測試，可見解放軍對其重視程度。

畢竟公開的巨浪-2有效射程被指僅不到8,000公里，難以對美國本土形成實質核威懾。而巨浪-3的最大射程或超過12,000公里，則真正意義上彌補三位一體核反擊力量的不足。

另外，有聲音指，從十分扭曲的尾氣遺蹟看，這次測試可能不是簡單的常規測試，而是安裝有高超音速彈頭，以大幅提升彈頭機動性，以期達到規避攔截的目的。

自中美較量升温以來，中國高層就軍事力量的發展不斷提出新要求。2018年6月，中共軍委主席習近平在視察北部戰區海軍核潛艇部隊時就說，要大力發展海基核力量。